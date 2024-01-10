Обычная девушка – королева "ДНР" показала себя в 15 лет

Королева ДНР Алина Андриевская. Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Блоггер из оккупированного Донецка Алина Андриевская, которая называет себя "Королевой "ДНР"", показала, как выглядела в возрасте 15 лет до своих многочисленных операций.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Блогер с огромными губами Алина Андриевская называет себя "Королевой "ДНР"" несмотря на то, что на самом деле такого титула у нее нет. В 2021 году она приняла участие в конкурсе "Красота Донбасса", однако не выиграла его.

О "кринж"-блогере Королевеы "ДНР" начали говорить в Украине из-за ее очень переделанной внешности, в частности огромных губ. Украинцы считают, что такой женщине в принципе импонирует звание королевы такого образования как "ДНР".

На днях она поделилась с подписчиками фотографией себя в 15 лет. В девушке невозможно узнать королеву "ДНР".

Королева "ДНР" Алина Андриевская в возрасте 15 лет. Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Сейчас Алине 41 год, известно, что у нее есть муж. Изменять облик женщина начала в возрасте около 40 лет.

Королева "ДНР" Алина Андриевская в пластику. Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Она зарабатывает на своем блоге: делает низкопробную рекламу для оккупантских бизнесов. Женщина отличается низким уровнем интеллекта, что видно по ее разговорным сторонам.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, как выглядит "мисс ДНР".

Также мы рассказывали о четырех звездах Голливуда, чью карьеру погубила неудачная пластика.