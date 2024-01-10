Звичайна дівчина — королева "ДНР" показала себе у 15 років
Блогерка з окупованого Донецька Аліна Андрієвська, яка називає себе "Королевою "ДНР"", показала, який мала вигляд у віці 15 років до своїх чисельних операцій.
Фото опублікувала у своєму Instagram.
Неможливо впізнати
Блогерка з величезними губами Аліна Андрієвська називає себе "Королевою "ДНР"" попри те, що насправді такого титулу не має. У 2021 році вона взяла участь у конкурсі "Краса Донбасу", проте не виграла його.
Про "крінж"-блогерку "Королеву "ДНР"" почали говорити в Україні через її дуже перероблену зовнішність, зокрема величезні губи. Українці вважають, що такій жінці, в принципі, імпонує звання королеви такого утворення як "ДНР".
Днями вона поділилася з підписниками фотографією себе у 15 років. У дівчині неможливо впізнати королеву "ДНР".
Зараз Аліні 41 рік, відомо, що у неї є чоловік. Змінювати зовнішність жінка почала у віці близько 40 років.
Вона заробляє на своєму блозі: робить низькопробну рекламу для окупантських бізнесів. Жінка вирізняється низьким рівнем інтелекту, що видно по її розмовних сторіс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, як виглядає "міс ДНР".
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