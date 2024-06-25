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Зірка "Жіночого кварталу" зізналася, як іноземці реагують на війну в Україні

25 червня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Ірина Сопонару розповіла про те, що знають іноземці про війну в Україні
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару розповіла про те, що говорять іноземці з приводу війни в Україні. Зірку обурює, що досі багато хто не розуміє, що саме Росія напала на нашу країну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк.

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Зірка вийшла заміж за підприємця з Великобританії Різа і звісно спілкується із його оточенням та не раз відвідувала його країну. Сопонару розповіла, як її мешканці реагують на війну у нашій країні.

"На жаль, не усі слідкують за новинами так, як нам цього хотілося б. Вони іноді мене запитували, як я прилетіла в Британію і я їм пояснювала, що в нас не літають літаки, бо росіяни пускають ракети. Але не можна злитися на людину, адже вони не живуть нашими проблемами. Мене засмучує коли люди "не в матеріалі", — обурюється вона.

Зірка впевнена, що українці, які нині мешкають за кордоном, мають розповідати іноземцям про те, що насправді зараз відбувається в нашій країні. Сопонару пригадала бесіду з одним із жителів Британії.

Зірка "Жіночого кварталу" зізналася, як іноземці реагують на війну в Україні - фото 1
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

"Я говорила якось з іноземцем, а він запитав, чи проти України ввели якісь санкції, адже це дві країни почали війну. Я йому пояснила, що одна країна, напала на нашу країну. Я не розумію, звідки він це прочитав і може він не єдиний хто так думає", — додала зірка.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла, чим зараз займається студія "Квартал 95". А також вона розповіла про свої витрати під час війни.

санкції
українські зірки
Велика Британія
акторка
"Жіночий квартал"
війна в Україні
Ірина Сопонару

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