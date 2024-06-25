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Зірка студії "Квартал 95" зізналася, скільки витрачає на життя у розпал війни

25 червня 2024 10:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Акторка Ірина Сопонару про заробітки— скільки витрачає зірка
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару розповіла про свої витрати під час війни. Зірка додала, що має нестабільний дохід, адже він залежить від кількості робочих проєктів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк.

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Акторка Ірина Сопонару про витрати

Сопонару зізналася, що витрачає на базові потреби на місяць орієнтовно 50 тисяч гривень. Однак, доходи зірки не стабільні, адже залежать від кількості робочих проєктів. Раніше вона зізнавалася, що їй допомагає фінансово її чоловік, підприємець із Великобританії Ріс.

"Хтось може скаже, що це великі гроші, однак усе дуже виросло в ціні. Ти не можеш не залити бензин у машину. Я не хочу жалітися. Можна прожити і на меншу суму, однак ми зараз говоримо саме про якість життя", — поділилася вона.

Зірка студії "Квартал 95" зізналася, скільки витрачає на життя у розпал війни - фото 1
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Акторка додала, що у Києві дуже високі ціни на ветеринарні послуги. Зокрема, Сопонару довелося заплатити 10 тисяч гривень за лікування зубів її котику, хоча вона сама витрачає на такі лікарів значно менше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор та комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов пояснив, чому студія "Квартал 95" втратила свою популярність під час війни. А також власник титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк зізнався, на які кошти живе у розпал війни.

робота
Квартал 95
шоу-бізнес
українські зірки
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витрати

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