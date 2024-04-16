Колишній хлопець Ірини Кудашової погрожував її вбити — деталі

Українська акторка Ірина Кудашова. Фото: instagram/irinaa_kudashova

Українська акторка Ірина Кудашова, яка знімалась в серіалі "Школа", розповіла про трагічну сторінку свого життя. Її колишній хлопець був аб'юзером.

Деталями вона поділилась в програмі "У ліжку".

Читайте також:

Колишній Кудашової погрожував її вбити та примушував до інтиму

Ірина Кудашова зустрічалась з хлопцем, який проявляв до неї агресію. Він ображав її, залишав синці на тілі та навіть погрожував вбити. Зірка довго терпіла ці стосунки, втім змогла вчасно їх закінчили.

"У мене в ліжку був аб'юз. Проявляли агресію. Коли я не хотіла, мені було некомфортно, але агресію проявляли. У мене навіть потім були синці. Мене зраджували багато разів, але віра в людей нікуди не пропадає. У мене не було фізичного насилля, але було моральне. Можливо, якщо б і далі продовжувалися стосунки, то було б фізичне", — зізналась акторка.

У пориві агресії бойфренд Кудашової був неконтрольований. Вона шукала порятунок у сльозах, однак навіть плакати було страшно. Це також могло розлютити її колишнього.

"Хлопець під час точки кипіння сказав: "Якщо ти зараз не заспокоїшся, то я тебе вб'ю". Мені стало так страшно за своє життя. Я розумію, що людина в пориві агресії може що завгодно зробити. Я плакала, я навіть боялася голосно плакати, щоб він не почув. Заспокоїлася, прийшла лягла в ліжко і ніби нічого не було", — відверто розповіла зірка.

Нині акторка у щасливих стосунках з чоловіком, який на 10 років її старший. Ірина приховує його персону, втім запевняє, що нарешті знайшла свого ідеального бойфренда. Також ми розповідали про новий фільм "Смак свободи", в якому знялась Кудашова.