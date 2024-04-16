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Зраджував і погрожував вбити — зірка "Школи" шокувала зізнанням про колишнього

16 квітня 2024 23:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Колишній хлопець Ірини Кудашової погрожував її вбити — деталі
Українська акторка Ірина Кудашова. Фото: instagram/irinaa_kudashova
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська акторка Ірина Кудашова, яка знімалась в серіалі "Школа", розповіла про трагічну сторінку свого життя. Її колишній хлопець був аб'юзером. 

Деталями вона поділилась в програмі "У ліжку".

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Ірина Кудашова зустрічалась з хлопцем, який проявляв до неї агресію. Він ображав її, залишав синці на тілі та навіть погрожував вбити. Зірка довго терпіла ці стосунки, втім змогла вчасно їх закінчили.

"У мене в ліжку був аб'юз. Проявляли агресію. Коли я не хотіла, мені було некомфортно, але агресію проявляли. У мене навіть потім були синці. Мене зраджували багато разів, але віра в людей нікуди не пропадає. У мене не було фізичного насилля, але було моральне. Можливо, якщо б і далі продовжувалися стосунки, то було б фізичне", — зізналась акторка.

У пориві агресії бойфренд Кудашової був неконтрольований. Вона шукала порятунок у сльозах, однак навіть плакати було страшно. Це також могло розлютити її колишнього.

"Хлопець під час точки кипіння сказав: "Якщо ти зараз не заспокоїшся, то я тебе вб'ю". Мені стало так страшно за своє життя. Я розумію, що людина в пориві агресії може що завгодно зробити. Я плакала, я навіть боялася голосно плакати, щоб він не почув. Заспокоїлася, прийшла лягла в ліжко і ніби нічого не було", — відверто розповіла зірка.

Нині акторка у щасливих стосунках з чоловіком, який на 10 років її старший. Ірина приховує його персону, втім запевняє, що нарешті знайшла свого ідеального бойфренда. Також ми розповідали про новий фільм "Смак свободи", в якому знялась Кудашова.

відносини
актори
українські зірки
кохання
серіал "Школа"
насильство

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