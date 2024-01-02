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Зірка серіалу "Школа" зіграла попелюшку у новому фільмі

2 січня 2024 16:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка серіалу "Школа" зіграла попелюшку у новому фільмі
Ірина Кудашева у фільмі "Смак свободи". Фото: стоп-кадр трейлеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашева зіграла роль кулінарки з маленького містечка, яка мріє стати справжнім шефом. Вони разом з Ірмою Вітовською розкажуть історію про дружину сина Франка в новому фільмі "Смак свободи"

Новий трейлер виклали в YouTube.

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Фільм "Смак свободи" — це історія про велику мрію, дорослішання і українську кухню. Головну роль дівчинки Варі з провінції, яка мріє стати головним шефом в ресторані, зіграла акторка Ірина Кудашева.

Її хрещеною мамою стала Ірма Вітовська, яка перевтілилась у дружину Івана Франка — Ольгу. Саме її чарівна книга з рецептами української кухні врятують юну мрійницю.

"Смак Свободи" — це історія про кохання, натхнення, віру, а ще про пристрасть до кулінарії. Режисером стрічки став Олександр Березань. 

Ідея фільму виникла, коли кінокомпанія "Ganza Film" розробляли фільм "Інший Франко" про сина Івана Франка Петра. Виявилося, що його дружина Ольга Франко була авторкою першої української кулінарної книги з рецептами здорового харчування.

Фільм "Смак свободи"
Ірма Вітовська у фільмі "Смак свободи". Фото: стоп-кадр трейлеру

Проєкт стрічки увійшов до переліку кінопроєктів-переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору за напрямком "Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)".

Загальний бюджет фільму склав 33,9 мільйони гривень. Держава надала 27,1 мільйон гривень.

Кінокоманда відповідально підійшла до створення стрічки, тому сценаристи радились з кулінарною історичною консультанткою Маріанною Душар — дослідницею галицької кулінарної традиції.

Фільм "Смак свободи!
Ірина Кудашева і Ірма Вітовська у фільмі "Смак свободи". Фото: стоп-кадр трейлеру

Також на зйомки були запрошені нащадки родини Франків. Правнучка та праправнучки Ольги Франко зробили сайт "Практична кухня. Забуте і нове", де розповідають про самобутні кулінарні традиції новому поколінню.

У стрічці з'являється популярні зірки — Джамала, Алла Костромічова, Вікторія Маремуха та Алекс Якутов. На великі екрани фільм вийде з 7 березня.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв з’явився у фільмі про сина Франка.

Нагадаємо, що українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році.

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