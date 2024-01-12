"20 днів у Маріуполі" номінували на премію Американської гільдії режисерів

Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр відео

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" позмагається за звання найкращої на премії Американської гільдії режисерів. Фільм знятий про початок окупації українського міста росіянами.

Про це повідомили на сайті DGA Awards 2024.

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"20 днів у Маріуполі" позмагаються на премії Американської гільдії режисерів

Стрічка "20 днів у Маріуполі" — це фільм, створений на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в Маріуполі.

Фільм показує, як місто відчуло на собі окупацію росіяни — перші загиблі люди, бомбардування пологового будинку, стрільба з танку по багатоповерхівках і багато іншого, від чого на очах з'являються сльози, а серце завмирає.

Фільм буде змагатися у категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці". Разом з ним беруть участь:

"Бобі Вайн: Народний президент", режисери Мозес Бвайо і Крістофер Шарп;

"За утопією", режисерка Мадлен Гевін;

"Незмінний: Майл Джей Фокс", режисер Девіс Гуггенхай;

"Кокомо-Сіті", режисер Д. Сміт.

Премію Американської гільдії режисерів дають за "Видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно". Її намагаються отримати митці з усього світу.

Переможців оголосять 10 лютого 2024 року на 76-й щорічній премії DGA у Беверлі-Хіллз.

Раніше документальний фільм про Маріуполь потрапив у лонглист британської премії BAFTA.

Також "20 днів у Маріуполі" потрапив у короткий список "Оскара".