"20 дней в Мариуполе" номинировали на премию Американской гилдии режиссеров
Документальная картина "20 дней в Мариуполе" сразится за звание лучшей на премии Американской гилдии режиссеров. Фильм снят о начале оккупации украинского города россиянами.
Об этом сообщили на сайте DGA Awards 2024 года.
"20 дней в Мариуполе" соревнуются на премии Американской гилдии режиссеров
Лента "20 дней в Мариуполе" — это фильм, созданный на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в Мариуполе.
Фильм показывает, как город ощутил на себе оккупацию россиянами — первые погибшие люди, бомбардировка роддома, стрельба из танка по многоэтажкам и многое другое от чего на глазах появляются слезы, а сердце замирает.
Фильм будет соревноваться в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике". Вместе с ним участвуют:
- "Бобби Уайн: Народный президент", режиссеры Мозес Бвайо и Кристофер Шарп;
- "По утопии", режиссер Мадлен Гэвин;
- "Неизменный: Майл Джей Фокс", режиссер Дэвис Гуггенхай;
- "Кокомо-Сити", режиссер Д. Смит.
Премию Американской гильдии режиссеров дают за "Выдающиеся режиссерские достижения в области телевидения, рекламы и документального кино". Ее пытаются получить режиссеры со всего мира.
Победителей объявят 10 февраля 2024 года на 76-й ежегодной премии DGA в Беверли-Хиллз.
Ранее документальный фильм о Мариуполе попал в лонглист британской премии BAFTA.
Также "20 дней в Мариуполе" попал в краткий список "Оскара".
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