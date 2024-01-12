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"20 дней в Мариуполе" номинировали на премию Американской гилдии режиссеров

12 января 2024 16:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
"20 дней в Мариуполе" номинировали на премию Американской гилдии режиссеров
Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Документальная картина "20 дней в Мариуполе" сразится за звание лучшей на премии Американской гилдии режиссеров. Фильм снят о начале оккупации украинского города россиянами.

Об этом сообщили на сайте DGA Awards 2024 года.

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Лента "20 дней в Мариуполе" — это фильм, созданный на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в Мариуполе.

Фильм показывает, как город ощутил на себе оккупацию россиянами — первые погибшие люди, бомбардировка роддома, стрельба из танка по многоэтажкам и многое другое от чего на глазах появляются слезы, а сердце замирает.

Фильм будет соревноваться в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике". Вместе с ним участвуют:

  • "Бобби Уайн: Народный президент", режиссеры Мозес Бвайо и Кристофер Шарп;
  • "По утопии", режиссер Мадлен Гэвин;
  • "Неизменный: Майл Джей Фокс", режиссер Дэвис Гуггенхай;
  • "Кокомо-Сити", режиссер Д. Смит.

Премию Американской гильдии режиссеров дают за "Выдающиеся режиссерские достижения в области телевидения, рекламы и документального кино". Ее пытаются получить режиссеры со всего мира.

Победителей объявят 10 февраля 2024 года на 76-й ежегодной премии DGA в Беверли-Хиллз.

Ранее документальный фильм о Мариуполе попал в лонглист британской премии BAFTA.

Также "20 дней в Мариуполе" попал в краткий список "Оскара".

США
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премия
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Украина
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