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Документальний фільм про Маріуполь потрапив у лонглист британської премії BAFTA

7 січня 2024 18:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Документальний фільм про Маріуполь потрапив у лонглист британської премії BAFTA
Фільм "20днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив до лонглисту британської премії BAFTA Film Awards 2024. Стрічка розповідає про життя жителів окупаваного росіянами міста.

Про це повідомили на сайті премії.

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"20 днів у Маріуполі" потрапив на премію BAFTA Film Awards 2024

Фільм, побудований на репортажній зйомці подій в Маруполі. Він увійшов у список у категоріях "Найкращий неангломовний фільм" та "Документальний фільм".

Ця стрічка — це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У зйомці матеріалу брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.

Вони були останніми репортерами, які залишились в окупованому Маріуполі. Їм вдалося зняти, як вільне українське місто перетворилось у пекло на землі. Вони зафіксували сотні злочинів росіян проти українського мирного населення. 

Режисер з колегами ризикували власним життям, щоб зняти правду і розповісти про це всьому світу. За свій героїзм вони отримали Пулітцерівську премію.

Фільм змонтований форматі відеощоденника. Сам режисер розповідає нам історію, яку бачив на власні очі. Від перегляду практично в кожного глядача на очі навернуться сльози...

Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій. Комітет "Оскару" вирішив, що ця стрічка представить Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Тепер і на британському конкурсі фільм позмагається за звання "найкращого".

Раніше ми писали про 5 фільмів про Україну, які потрапили на премію "Оскар".

Нагадаємо, що українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році.

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