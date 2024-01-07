Документальний фільм про Маріуполь потрапив у лонглист британської премії BAFTA

Фільм "20днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр фільму

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив до лонглисту британської премії BAFTA Film Awards 2024. Стрічка розповідає про життя жителів окупаваного росіянами міста.

Про це повідомили на сайті премії.

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Фільм, побудований на репортажній зйомці подій в Маруполі. Він увійшов у список у категоріях "Найкращий неангломовний фільм" та "Документальний фільм".

Ця стрічка — це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У зйомці матеріалу брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.

Вони були останніми репортерами, які залишились в окупованому Маріуполі. Їм вдалося зняти, як вільне українське місто перетворилось у пекло на землі. Вони зафіксували сотні злочинів росіян проти українського мирного населення.

Режисер з колегами ризикували власним життям, щоб зняти правду і розповісти про це всьому світу. За свій героїзм вони отримали Пулітцерівську премію.

Фільм змонтований форматі відеощоденника. Сам режисер розповідає нам історію, яку бачив на власні очі. Від перегляду практично в кожного глядача на очі навернуться сльози...

Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій. Комітет "Оскару" вирішив, що ця стрічка представить Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Тепер і на британському конкурсі фільм позмагається за звання "найкращого".

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