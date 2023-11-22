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25-річний мільйонер Слобоженко розповів, як заробив свої перші гроші

22 листопада 2023 19:11
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
25-річний мільйонер Слобоженко розповів, як заробив свої перші гроші
Олександр Слобоженко. Скріншот
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Український IT-підприємець, який у 22 роки став доларовим мільйонером, Олександр Слобоженко розповів як заробив свої перші гроші. Йому також вдалось зібрати понад $15 млн на свій день народження для ЗСУ.

Про це Слобоженко розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Як заробив свої перші гроші Олександр Слобоженко

Заробити перші гроші у 12 років Олександру Слобоженку допоміг тато — це була робота роздавати флаєри.

"Згодом пішов працювати у друк поліграфії. Потім американці придумали "антибутилку". Я знайшов постачальника на AliExpress, ми її загнали сюди, на заводі понабивали ідентичні написи й продавали, як оригінал. Займався різними пабліками, робив мотошколу. Воно йшло, але я розумів, що офлайн історія не моя, паралельно розвивався трафік у рекламі. Проєктів було багато", — сказав Слобоженко.

Він також уточнив, що до 30 років хоче стати мільярдером.

Раміна Есхакзай та Олександр Слобоженко. Фото: Раміна Есхакзай

Крім того, молодий мільйонер розповів, як зібрав 15 мільйонів гривень для ЗСУ на дні народженні.

"Я вирішив відсвяткувати в Україні. Минулого року вдалося зібрати 300 тисяч доларів та 12 мільйонів гривень. Це при тому, що 50% запрошених — доларові мільйонери. Цього року думав, хоча б 100 тисяч зібрати. Якщо не назбираю — свої докладу, бо якось незручно. У мене цього року було фінансово активних друзів приблизно 20%, але ми зібрали 400 тисяч доларів. Воюю поки грошима, допомогою хлопцям", — сказав хлопець.

Раніше, ми писали як змінилися герої серіалу "Київ вдень та вночі" та що про них відомо сьогодні.

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