25-летний миллионер Слобоженко рассказал, как заработал свои первые деньги

Александр Слобоженко. Скриншот

Украинский IT-предприниматель, ставший в 22 года долларовым миллионером, Александр Слобоженко рассказал, как заработал свои первые деньги. Ему также удалось собрать более $15 млн в свой день рождения для ВСУ.

Об этом Слобоженко рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Как заработал свои первые деньги Александр Слобоженко

Заработать первые деньги в 12 лет Александру Слобоженко помог отец — это была работа раздавать флаеры.

"Потом американцы придумали "антибутилку". Я нашел поставщика на AliExpress, мы ее загнали сюда, на заводе понабивали идентичные надписи и продавали, как оригинал. Занимался разными пабликами, делал мотошколу. Оно шло, но я , что офлайн история не моя, параллельно развивался трафик в рекламе. Проектов было много", — сказал Слобоженко.

Он также уточнил, что к 30 годам хочет стать миллиардером.

Рамина Эсхакзай и Александр Слобоженко. Фото: Рамина Эсхакзай

Кроме того, молодой миллионер рассказал, как собрал 15 миллионов гривен для ВСУ на дне рождения.

"Я решил отпраздновать в Украине. В прошлом году удалось собрать 300 тысяч долларов и 12 миллионов гривен. Это при том, что 50% приглашенных — долларовые миллионеры. В этом году думал, хотя бы 100 тысяч собрать. Если не соберу — свои доложу, потому что как-то неудобно. У меня в этом году было финансово активных друзей примерно 20%, но мы собрали 400 тысяч долларов. Воюю пока деньгами, помощью ребятам", — сказал парень.

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