Якими стали герої українського реаліті Київ вдень і вночі — що про них відомо

Актори українського телесеріалу "Київ вдень і вночі". Фото: Pinterest

"Київ вдень та вночі" — це перший в Україні телесеріал, заснований на реальних історіях з життя звичайних людей. Унікальністю цього реаліті-шоу є той факт, що події розгортаються в реальному часі, а люди грають під своїми іменами.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися герої серіалу "Київ вдень та вночі" і що про них відомо сьогодні.

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Богдан Шелудяк

Сьогодні Богдан Шелудяк є українським телеведучим, актором і блогером, який веде розважальне шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк замість Сергія Притули. На жаль, нещодавно чоловіка спіткало рідкісне захворювання — синдром Гійєна-Барре. Проте, йому, все ж таки, вдалося зупинити розвиток цієї хвороби.

Актор Богдан Шелудяк з Лесею Нікітюк у шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот з YouTube

Новина Богдана Шелудяка про захворювання. Фото: скриншот з Instagram

Олександр Озолін

Саша, який зіграв у серіалі самого себе, зараз активно займається спортом і говорить українською мовою. У серіалі він вів досить розгульне і безтурботне життя, постійно розважався з дівчатами і пив алкоголь. Втім, попри це, Оз вважався одним з найдобріших героїв серіалу.

Український актор Олександр Озолін. Фото: Instagram Олександра Озоліна

Альбіна Перерва

Після закінчення зйомок телесеріалу Альбіна продовжила свою акторську кар’єру і знялася у фільмі "Слід". Народилася вона на Сумщині, а зараз підтримує вимушено переселених людей і рідну країну, виступаючи проти російської агресії.

Героїня серіалу "Київ вдень і вночі" Альбіна Перерва. Фото: Instagram Альбіни Перерви

Оксана Аврам

Скромна і щира Оксана настільки полюбилася глядачам, що вони стали вважати її найдобрішою і найпозитивнішою героїнею в серіалі. Зараз акторка ніде не знімається і активно веде свою офіційну сторінку в соцмережі Instagram, де показує своє життя.

Акторка з серіалу "Київ вдень і вночі" Оксана Аврам. Фото: Instagram Оксани Аврам

Каріна Аввакумова

У серіалі дівчина на ім’я Карина мала досить складний характер, а найголовнішими речами у житті вважала статки і кар’єру. Проте, у житті Карина зовсім не така, хоча має дещо спільне з героїнею серіалу. І в шоу, і в житті дівчина має амбіції музичної виконавиці.

Вона брала участь у кастингу вокального шоу "Голос країни" і навіть записала власну пісню. Зараз Карина виховує маленького сина від чоловіка, з яким не так давно розірвала свої стосунки.

Акторка Карина Аввакумова зі своїм сином. Фото: Instagram Карини Аввакумової

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