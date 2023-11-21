Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Київ вдень і вночі" — як змінилися герої українського реаліті arrow

"Київ вдень і вночі" — як змінилися герої українського реаліті

21 листопада 2023 21:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими стали герої українського реаліті Київ вдень і вночі — що про них відомо
Актори українського телесеріалу "Київ вдень і вночі". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

"Київ вдень та вночі" — це перший в Україні телесеріал, заснований на реальних історіях з життя звичайних людей. Унікальністю цього реаліті-шоу є той факт, що події розгортаються в реальному часі, а люди грають під своїми іменами.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися герої серіалу "Київ вдень та вночі" і що про них відомо сьогодні.

Читайте також:

Богдан Шелудяк

Сьогодні Богдан Шелудяк є українським телеведучим, актором і блогером, який веде розважальне шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк замість Сергія Притули. На жаль, нещодавно чоловіка спіткало рідкісне захворювання — синдром Гійєна-Барре. Проте, йому, все ж таки, вдалося зупинити розвиток цієї хвороби.

Богдан Шелудяк с Лесей Никитюк в шоу "Хто зверху?"
Актор Богдан Шелудяк з Лесею Нікітюк у шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот з YouTube
Публікація зі сторінки Богдана Шелудяка
Новина Богдана Шелудяка про захворювання. Фото: скриншот з Instagram

Олександр Озолін

Саша, який зіграв у серіалі самого себе, зараз активно займається спортом і говорить українською мовою. У серіалі він вів досить розгульне і безтурботне життя, постійно розважався з дівчатами і пив алкоголь. Втім, попри це, Оз вважався одним з найдобріших героїв серіалу.

Александр Озолин
Український актор Олександр Озолін. Фото: Instagram Олександра Озоліна

Альбіна Перерва

Після закінчення зйомок телесеріалу Альбіна продовжила свою акторську кар’єру і знялася у фільмі "Слід". Народилася вона на Сумщині, а зараз підтримує вимушено переселених людей і рідну країну, виступаючи проти російської агресії.

Альбина Перерва
Героїня серіалу "Київ вдень і вночі" Альбіна Перерва. Фото: Instagram Альбіни Перерви

Оксана Аврам

Скромна і щира Оксана настільки полюбилася глядачам, що вони стали вважати її найдобрішою і найпозитивнішою героїнею в серіалі. Зараз акторка ніде не знімається і активно веде свою офіційну сторінку в соцмережі Instagram, де показує своє життя.

Оксана Аврам
Акторка з серіалу "Київ вдень і вночі" Оксана Аврам. Фото: Instagram Оксани Аврам

Каріна Аввакумова

У серіалі дівчина на ім’я Карина мала досить складний характер, а найголовнішими речами у житті вважала статки і кар’єру. Проте, у житті Карина зовсім не така, хоча має дещо спільне з героїнею серіалу. І в шоу, і в житті дівчина має амбіції музичної виконавиці. 

Вона брала участь у кастингу вокального шоу "Голос країни" і навіть записала власну пісню. Зараз Карина виховує маленького сина від чоловіка, з яким не так давно розірвала свої стосунки.

Карина Аввакумова
Акторка Карина Аввакумова зі своїм сином. Фото: Instagram Карини Аввакумової

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися герої культового телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" за 33 роки. 

Раніше ми розповідали про те, якими стали зірки легендарного телесеріалу "Клон" за 21 рік. 

Також ми повідомляли про те, як змінилися актори серіалу "Рятувальники Малібу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі