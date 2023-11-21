Якими стали герої українського реаліті Київ вдень і вночі — що про них відомо

"Київ вдень і вночі" — як змінилися герої українського реаліті
"Київ вдень та вночі" — це перший в Україні телесеріал, заснований на реальних історіях з життя звичайних людей. Унікальністю цього реаліті-шоу є той факт, що події розгортаються в реальному часі, а люди грають під своїми іменами.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися герої серіалу "Київ вдень та вночі" і що про них відомо сьогодні.
Богдан Шелудяк
Сьогодні Богдан Шелудяк є українським телеведучим, актором і блогером, який веде розважальне шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк замість Сергія Притули. На жаль, нещодавно чоловіка спіткало рідкісне захворювання — синдром Гійєна-Барре. Проте, йому, все ж таки, вдалося зупинити розвиток цієї хвороби.
Олександр Озолін
Саша, який зіграв у серіалі самого себе, зараз активно займається спортом і говорить українською мовою. У серіалі він вів досить розгульне і безтурботне життя, постійно розважався з дівчатами і пив алкоголь. Втім, попри це, Оз вважався одним з найдобріших героїв серіалу.
Альбіна Перерва
Після закінчення зйомок телесеріалу Альбіна продовжила свою акторську кар’єру і знялася у фільмі "Слід". Народилася вона на Сумщині, а зараз підтримує вимушено переселених людей і рідну країну, виступаючи проти російської агресії.
Оксана Аврам
Скромна і щира Оксана настільки полюбилася глядачам, що вони стали вважати її найдобрішою і найпозитивнішою героїнею в серіалі. Зараз акторка ніде не знімається і активно веде свою офіційну сторінку в соцмережі Instagram, де показує своє життя.
Каріна Аввакумова
У серіалі дівчина на ім’я Карина мала досить складний характер, а найголовнішими речами у житті вважала статки і кар’єру. Проте, у житті Карина зовсім не така, хоча має дещо спільне з героїнею серіалу. І в шоу, і в житті дівчина має амбіції музичної виконавиці.
Вона брала участь у кастингу вокального шоу "Голос країни" і навіть записала власну пісню. Зараз Карина виховує маленького сина від чоловіка, з яким не так давно розірвала свої стосунки.
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