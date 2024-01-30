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88-річного Алена Делона визнали недієздатним

30 січня 2024 11:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
88-річного Алена Делона визнали недієздатним
Актор Ален Делон. Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Легендарного французького актора Алена Делона визнали недієздатним. Згідною з постановою суду, зірка не може самостійно розпоряджатися своїм нерухомим майном.

Про це йдеться у коментарі BFMTV

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Відтепер розпоряджатися нерухомим майном, займатися медичними обстеженнями та іншими витратами актора Алена Делона буде наданий у законодавчому порядку державний агент.

Зазначається, що і дітей, яких у нього офіційно троє,  позбавили права догляду за актором.

Син знаменитості Ентоні Делон підтримав рішення суду.

 

Ален Делон з сином.
Ален Делон із сином. Фото: Associated Press

"Якщо це може допомогти виправити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись з документами, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", — зазначив чоловік.

Раніше Ален Делон збирався подати до суду на свого сина Ентоні. В інтерв'ю одному французькому виданню чоловік відверто розказав про стан батька, який пережив два інсульти. Тоді він додав, що це "останнє Різдво" Алена Делона.

Вже через декілька годин після виходу інтерв'ю адвокат Алена заявив, що вони збираються подати позов до суду. Преставник актора додав, що знаменитість "уже не може терпіти агресивність Ентоні, який постійно говорить йому, що він старець".

 

Минулого тижня також повідомлялося, що прокуратура розпочала попереднє розслідування після скарги іншого, молодшого сина актора — Альона-Фаб'єна — на свою сестру Анушку, яка нібито зловживала незнанням батька та його слабкістю.

Своєю чергою супутниця Делона — Хіромі Роллен — написала листа до прокуратури, в якому звинуватила його дітей у "спробі навмисного вбивства" зірки французького кіно.

 

Ален Делон з Хіромі Роллен. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина.

Також ми писали, що діти Алена Делона подали в суд на його доглядальницю з Японії.

діти
здоров'я
актори
закордонні зірки

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