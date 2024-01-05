Розкол у сім’ї — Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина

Ален Делон з сином. Фото: Associated Press

Французький актор та кінорежисер Ален Делон вирішив подати позов до суду на свого сина. Зірці не сподобалась його заява, що нібито це "останнє Різдво" для актора.

Про це повідомили в the Guardian.

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Син зірки Ентоні тривалий час розповідав журналістам про стан батька після двох інсультів. Він наголошував, що актор погано себе почуває.

Нещодавно він заявив, що його батьку важко змиритися зі своїм "ослабленим станом здоров'я" і він відчуває себе "принижено". Ентоні думає, що це "останнє Різдво" 88-річного Ален Делона.

Ален Делон з сином. Фото: Associated Press

"Він мало говорить, адже стомлюється. Його дратує, коли ми просимо повторити сказане, тому що його мова не завжди чітка, а голос — тихий", — розповів Ентоні Делон про свого батька журналістам.

Очевидно, що це спричинило розкол в сім'ї. Ален Делон не погоджується з заявами сина про його стан. Його адвокат збирається подати позов до суду за "таку приголомшливу інформацію у ЗМІ". Кінозірка вже не може терпіти агресивність Ентоні, який постійно говорить йому, що він старець.

Раніше французьку кінозірку засудили за ухилення від сплати податків.

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