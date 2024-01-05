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Розкол у сім’ї — Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина

5 січня 2024 16:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Розкол у сім’ї — Ален Делон вирішив подати заяву до суду на власного сина
Ален Делон з сином. Фото: Associated Press
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Французький актор та кінорежисер Ален Делон вирішив подати позов до суду на свого сина. Зірці не сподобалась його заява, що нібито це "останнє Різдво" для актора.

Про це повідомили в the Guardian.

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Ален Делон обурений заявами сина про його стан здоров'я

Син зірки Ентоні тривалий час розповідав журналістам про стан батька після двох інсультів. Він наголошував, що актор погано себе почуває.

Нещодавно він заявив, що його батьку важко змиритися зі своїм "ослабленим станом здоров'я" і він відчуває себе "принижено". Ентоні думає, що це "останнє Різдво" 88-річного Ален Делона.

Ален Делон з сином.
Ален Делон з сином. Фото: Associated Press

"Він мало говорить, адже стомлюється. Його дратує, коли ми просимо повторити сказане, тому що його мова не завжди чітка, а голос — тихий", — розповів Ентоні Делон про свого батька журналістам.

Очевидно, що це спричинило розкол в сім'ї. Ален Делон не погоджується з заявами сина про його стан. Його адвокат збирається подати позов до суду за "таку приголомшливу інформацію у ЗМІ". Кінозірка вже не може терпіти агресивність Ентоні, який постійно говорить йому, що він старець.

Раніше французьку кінозірку засудили за ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, що німецька принцеса виграла суд проти McDonald's.

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