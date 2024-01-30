88-летнего Алена Делона признали недееспособным

Актер Ален Делон. Фото: Sputnik / Асатур Есаянц

Легендарного французского актера Алена Делона признали недееспособным. Согласно постановлению суда, звезда не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом.

Об этом говорится в комментарии BFMTV.

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Теперь распоряжаться недвижимым имуществом, заниматься медицинскими обследованиями и другими расходами актера Алена Делона будет предоставленный в законодательном порядке государственный агент.

Отмечается, что и детей, которых у него официально трое, лишили права ухода за актером.

Сын знаменитости Энтони Делон поддержал решение суда.

Ален Делон с сыном. Фото: Associated Press

"Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", — отметил мужчина.

Ранее Ален Делон собирался подать в суд на своего сына Энтони. В интервью одному французскому изданию мужчина откровенно рассказал о состоянии отца, пережившего два инсульта. Тогда он добавил, что это "последнее Рождество" Алена Делона.

Уже через несколько часов после интервью адвокат Алена заявил, что они собираются подать иск в суд. Представитель актера добавил, что знаменитость "уже не может терпеть агрессивность Энтони, который постоянно говорит ему, что он старец".

На прошлой неделе также сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы другого, младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Аннушку, которая якобы злоупотребляла состоянием отца и его слабостью.

В свою очередь спутница Делона — Хироми Роллен — написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.

Ален Делон с Хироми Роллен. Фото: Daily Mail

Напомним, Ален Делон решил подать заявление в суд на собственного сына.

Также мы писали, что дети Алена Делона подали в суд на его сиделку из Японии.