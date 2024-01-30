Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow 88-летнего Алена Делона признали недееспособным arrow

88-летнего Алена Делона признали недееспособным

30 января 2024 11:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
88-летнего Алена Делона признали недееспособным
Актер Ален Делон. Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Легендарного французского актера Алена Делона признали недееспособным. Согласно постановлению суда, звезда не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом.

Об этом говорится в комментарии BFMTV.

Читайте также:

Дети не будут заботиться

Теперь распоряжаться недвижимым имуществом, заниматься медицинскими обследованиями и другими расходами актера Алена Делона будет предоставленный в законодательном порядке государственный агент.

Отмечается, что и детей, которых у него официально трое, лишили права ухода за актером.

Сын знаменитости Энтони Делон поддержал решение суда.

 

Ален Делон с сыном.
Ален Делон с сыном. Фото: Associated Press

"Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда",  отметил мужчина.

Ранее Ален Делон собирался подать в суд на своего сына Энтони. В интервью одному французскому изданию мужчина откровенно рассказал о состоянии отца, пережившего два инсульта. Тогда он добавил, что это "последнее Рождество" Алена Делона.

Уже через несколько часов после интервью адвокат Алена заявил, что они собираются подать иск в суд. Представитель актера добавил, что знаменитость "уже не может терпеть агрессивность Энтони, который постоянно говорит ему, что он старец".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anouchka Delon (@anouchkadelon)

На прошлой неделе также сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы другого, младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Аннушку, которая якобы злоупотребляла состоянием отца и его слабостью.

В свою очередь спутница Делона — Хироми Роллен — написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.

 

Ален Делон с Хироми Роллен. Фото: Daily Mail

Напомним, Ален Делон решил подать заявление в суд на собственного сына.

Также мы писали, что дети Алена Делона подали в суд на его сиделку из Японии.

дети
здоровье
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме