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Адель накинулася з лайкою на фаната під час свого шоу в Лас-Вегасі

3 червня 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Адель жорстко відповіла шанувальнику під час виступу — що відомо
Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всесвітньо відома співачка Адель поставила на місце одного з своїх шанувальників просто під час виступу. Зірку обурило образливе висловлювання в бік ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє The Sun.

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Сидячи за фортепіано під час виступу у Лас-Вегасі, Адель продемонструвала підтримку ЛГБТК+ спільноті.

Під час виконання її хіта Someone Like You з глядацького залу невідомий чоловік викрикнув образливі слова у адресу ЛГБТК+ спільноти. Його слова вкрай розлютили співачку, і вона відповіла йому нецензурною лайкою.

"Ти прийшов на моє д*вбане шоу, щоб сказати, що Прайд — відстій? Ти що, бл*ха, тупий? Не будь таким смішним. Якщо тобі нема чого сказати, то з*ткнися, гаразд?" — заявила зірка, перервавши свій виступ.

Адель є давньою прихильницею ЛГБТК+ спільноти і неодноразово демонструвала це публічно.

Адель накинулася на одного з шанувальників
Британська співачка Адель з шанувальниками. Фото: Instagram/adele

У 2022 році вона позичила прапор гордості (будь-який прапор, який представляє сегмент або частину ЛГБТ+-спільноти) в однієї з пар і разом з ним заспівала серенаду на своєму концерті в лондонському Гайд-парку, який зібрав 65 тисяч глядачів.

Згодом вона також підтвердила, що її знаменитий трек I Set Fire To The Rain ("Я підпалюю дощ") є "гімном гомосексуалістів".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на співачку Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник через занадто відверті номери. А також Адель не може продати квитки на свої виступи через те, що шанувальники бояться витратити марно гроші на квитки, якщо співачка знову скасує чи перенесе виступ.

Північна Америка
Адель
ЛГБТ
закордонні зірки
скандал
співачка

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