Адель жорстко відповіла шанувальнику під час виступу — що відомо

Адель накинулася з лайкою на фаната під час свого шоу в Лас-Вегасі
Всесвітньо відома співачка Адель поставила на місце одного з своїх шанувальників просто під час виступу. Зірку обурило образливе висловлювання в бік ЛГБТ-спільноти.
Про це повідомляє The Sun.
На виступі Адель стався інцидент
Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024
“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV
Сидячи за фортепіано під час виступу у Лас-Вегасі, Адель продемонструвала підтримку ЛГБТК+ спільноті.
Під час виконання її хіта Someone Like You з глядацького залу невідомий чоловік викрикнув образливі слова у адресу ЛГБТК+ спільноти. Його слова вкрай розлютили співачку, і вона відповіла йому нецензурною лайкою.
"Ти прийшов на моє д*вбане шоу, щоб сказати, що Прайд — відстій? Ти що, бл*ха, тупий? Не будь таким смішним. Якщо тобі нема чого сказати, то з*ткнися, гаразд?" — заявила зірка, перервавши свій виступ.
Адель є давньою прихильницею ЛГБТК+ спільноти і неодноразово демонструвала це публічно.
У 2022 році вона позичила прапор гордості (будь-який прапор, який представляє сегмент або частину ЛГБТ+-спільноти) в однієї з пар і разом з ним заспівала серенаду на своєму концерті в лондонському Гайд-парку, який зібрав 65 тисяч глядачів.
Згодом вона також підтвердила, що її знаменитий трек I Set Fire To The Rain ("Я підпалюю дощ") є "гімном гомосексуалістів".
Нагадаємо, раніше ми писали, що на співачку Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник через занадто відверті номери. А також Адель не може продати квитки на свої виступи через те, що шанувальники бояться витратити марно гроші на квитки, якщо співачка знову скасує чи перенесе виступ.
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