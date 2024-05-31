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На Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник — що йому не сподобалось

31 травня 2024 21:48
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Стас Кожушко
Редактор
На Мадонну подав позов до суду її відданий шанувальник, який відвідав один з концертів зірки
Американська співачка Мадонна. Фото: Instagram/madonna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку травня цього року титулована американська співачка Мадонна завершила свій ювілейний світовий тур, присвячений 40-річчю її кар’єри. Втім далеко не всім фанатам сподобались гастролі суперзірки. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Згідно з даними таблоїда, на 65-річну співачку подав позов до суду її шанувальник Джастін Ліпелес. Він звинуватив Мадонну в тому, що перед шоу він не отримав попередження про занадто відверті, на його думку, деякі номери. Чоловік заявив, що артистка змусила його спостерігати за імітацією статевого акту під час одного з концертів туру Celebration Tour.

Джастін стверджує — його приголомшила відвертість шоу і подібного він не очікував. За словами Ліпелеса, він та деякі інші глядачі не отримали під час виступу Мадонни того, на що розраховували. Деякі номери фанат артистки порівняв з категорією "фільми для дорослих".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Окрім делікатних моментів шоу, Ліпелес поскаржився на пізній початок шоу та кондиціонер, який не працював на арені. Втім те, що Мадонна запізнюється на власні концерти, — для багатьох не новина.

Через це на американську співачку вже неодноразово подавали позови до суду. Щодо Джастіна, то він вимагає від Мадонни відшкодування вартості квитків та додаткову компенсацію.

Відзначимо, що Celebration Tour зібрав 225 млн доларів. На 80 концертів з повним солдаутом було продано понад 1,1 млн квитків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна розійшлася із 30-річним коханцем. Також ми розповідали, що Мадонна показала підготовку до виступів зі своїми дітьми.

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Мадонна
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