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Адель набросилась с бранью на фаната во время своего шоу в Лас-Вегасе

3 июня 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Адель жестко ответила поклоннику во время выступления - что известно
Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Всемирно известная певица Адель поставила на место одного из своих поклонников прямо во время выступления. Звезду возмутило оскорбительное выражение в сторону ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает The Sun.

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Сидя за фортепиано во время выступления в Лас-Вегасе, Адель продемонстрировала поддержку ЛГБТК+ сообществу.

Во время исполнения ее хита Someone Like You из зрительного зала неизвестный мужчина выкрикнул оскорбительные слова в адрес ЛГБТК+ сообщества. Его слова крайне разозлили певицу, и она ответила ему нецензурной бранью.

"Ты пришел на мое д*лбаное шоу, чтобы сказать, что Прайд — отстой? Ты что, бл*дь, тупой? Не будь таким смешным. Если тебе нечего сказать, то з*ткнись, ладно?" — заявила звезда, прервав свое выступление.

Адель является давней поклонницей ЛГБТК+ сообщества и неоднократно демонстрировала это публично.

Адель набросилась на одного из поклонников
Британская певица Адель с поклонниками. Фото: Instagram/adele

В 2022 году она одолжила флаг гордости (любой флаг, представляющий сегмент или часть ЛГБТ+ сообщества) у одной из пар и вместе с ним спела серенаду на своем концерте в лондонском Гайд-парке, который собрал 65 тысяч зрителей.

Впоследствии она также подтвердила, что ее знаменитый трек I Set Fire To The Rain ("Я поджигаю дождь") является гимном гомосексуалистов.

Напомним, ранее мы писали, что на певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник из-за слишком откровенных номеров. А также Адель не может продать билеты на свои выступления из-за того, что поклонники боятся потратить напрасно деньги на билеты, если певица снова отменит или перенесет выступление.

Северная Америка
Адель
ЛГБТ
зарубежные звезды
скандал
певица

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