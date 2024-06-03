Адель жестко ответила поклоннику во время выступления - что известно

Британская певица Адель. Фото: Instagram/adele

Всемирно известная певица Адель поставила на место одного из своих поклонников прямо во время выступления. Звезду возмутило оскорбительное выражение в сторону ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает The Sun.

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Adele goes off on audience member wel yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don't be so f*cking ridiculous. Если вы не хотите хорошо, shut up, вправе?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV -- Pop Base ( @ PopBase ) June 2, 2024

Сидя за фортепиано во время выступления в Лас-Вегасе, Адель продемонстрировала поддержку ЛГБТК+ сообществу.

Во время исполнения ее хита Someone Like You из зрительного зала неизвестный мужчина выкрикнул оскорбительные слова в адрес ЛГБТК+ сообщества. Его слова крайне разозлили певицу, и она ответила ему нецензурной бранью.

"Ты пришел на мое д*лбаное шоу, чтобы сказать, что Прайд — отстой? Ты что, бл*дь, тупой? Не будь таким смешным. Если тебе нечего сказать, то з*ткнись, ладно?" — заявила звезда, прервав свое выступление.

Адель является давней поклонницей ЛГБТК+ сообщества и неоднократно демонстрировала это публично.

Британская певица Адель с поклонниками. Фото: Instagram/adele

В 2022 году она одолжила флаг гордости (любой флаг, представляющий сегмент или часть ЛГБТ+ сообщества) у одной из пар и вместе с ним спела серенаду на своем концерте в лондонском Гайд-парке, который собрал 65 тысяч зрителей.

Впоследствии она также подтвердила, что ее знаменитый трек I Set Fire To The Rain ("Я поджигаю дождь") является гимном гомосексуалистов.

Напомним, ранее мы писали, что на певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник из-за слишком откровенных номеров. А также Адель не может продать билеты на свои выступления из-за того, что поклонники боятся потратить напрасно деньги на билеты, если певица снова отменит или перенесет выступление.