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Акторка "Дизель шоу" спростувала фейки про свою смерть

14 грудня 2023 15:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Акторка "Дизель шоу" спростувала фейки про свою смерть
Яна Глущенко. Фото: instagram.com/yamo4ka/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка гумористичного "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла, що в інтернеті ширяться фейки про її смерть. Акторка підтвердила, що з нею все добре.

Про це зірка розповіла в своєму instagram.

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Яна Глущенко розповіла, що хтось поширює інформацію про її смерть в інтернеті. Вона закликає не вірити у фейки. Зірка натякнула, що це все витівки росіян.

"Сьогодні прочитала дуже цікаву новину про себе, що я вже тойво. То ні. Я жива-здорова, зі мною все нормально. Не вірте фейкам. Самі знаєте, хто їх запускає. Не переходьте за посиланням на такі повідомлення", — сказала зірка та побажала окупантам тяжкої долі.

Нагадуємо, що зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко презентувала романтичний дует.

Раніше ми розповідали, що ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця розкритикував Писаренка та Нікішина, які втекли до Росії.

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