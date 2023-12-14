Актриса "Дизель шоу" опровергла фейки о своей смерти
Звезда юмористического "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, что в интернете ходят фейки о ее смерти. Актриса подтвердила, что с ней все хорошо.
Об этом звезда рассказала в своем instagram.
Актриса удивлена, что ее "похоронили заживо"
Яна Глущенко рассказала, что кто-то распространяет информацию о ее смерти в Интернете. Она призывает не верить в фейки. Звезда намекнула, что это все проделки россиян.
"Сегодня прочла очень интересную новость о себе, что я уже твоя. То нет. Я жива-здорова, со мной все нормально. Не верьте фейкам. Сами знаете, кто их запускает. Не переходите по ссылке на такие сообщения" , — сказала звезда. и пожелала оккупантам тяжелой участи.
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