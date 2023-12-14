Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Актриса "Дизель шоу" опровергла фейки о своей смерти arrow

Актриса "Дизель шоу" опровергла фейки о своей смерти

14 декабря 2023 15:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актриса "Дизель шоу" опровергла фейки о своей смерти
Яна Глущенко. Фото: instagram.com/yamo4ka/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезда юмористического "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, что в интернете ходят фейки о ее смерти. Актриса подтвердила, что с ней все хорошо.

Об этом звезда рассказала в своем instagram.

Читайте также:

Актриса удивлена, что ее "похоронили заживо"

Яна Глущенко рассказала, что кто-то распространяет информацию о ее смерти в Интернете. Она призывает не верить в фейки. Звезда намекнула, что это все проделки россиян.

"Сегодня прочла очень интересную новость о себе, что я уже твоя. То нет. Я жива-здорова, со мной все нормально. Не верьте фейкам. Сами знаете, кто их запускает. Не переходите по ссылке на такие сообщения" , — сказала звезда. и пожелала оккупантам тяжелой участи.

Напоминаем, что звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко представила романтический дуэт.

Ранее мы рассказывали, что эксучастник "Дизель Шоу" Иваница раскритиковал сбежавших в Россию Писаренко и Никишина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме