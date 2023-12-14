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Акторка Катерина Тишкевич вперше після реанімації показалася у соцмережах

14 грудня 2023 13:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Акторка Катерина Тишкевич вперше після реанімації показалася у соцмережах
Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Акторка Катерина Тишкевич, яка тиждень знаходилася у реанімації через сепсис, прийшла до тями і вийшла на зв'язок. 

Фото себе у лікарняному ліжку дівчина опублікувала в Instagram

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Тишкевич подякувала за підтримку

29-річна Катерина Тишкевич протягом останнього тижня знаходилася у реанімації. Акторка вже давно страждає від тяжкої невідомої хвороби, проте причиною критичного стану став сепсис. Друзі і прихильники Катерини за день зібрали майже півтора мільйона гривень на її лікування.

Чоловік акторки — Валентин Томусяк — останні дні розповідав про стан дружини. Нещодавно вона прокинулася, а лікарі заявили, що вперше за кілька років її хвороби вони побачили позитивну динаміку.

Зараз вочевидь Катерині Тишкевич стало ще краще, адже вона показала себе у сторіс разом з чоловіком. Вона намагалася посміхнутися і подякувала за підтримку. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви та донати. Попереду шлях відновлення", — написала акторка. 

Попри це, Валентин Томусяк розповідав, що хоча фізичний стан Каті поступову відновлюється, емоційно-психологічний стан дівчини і досі важкий. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Катерина Тишкевич прийшла до тями після реанімації. 

Також ми повідомляли, чоловік акторки Катерини Тишкевич розповів про її стан. 

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