Акторка Катерина Тишкевич вперше після реанімації показалася у соцмережах
Акторка Катерина Тишкевич, яка тиждень знаходилася у реанімації через сепсис, прийшла до тями і вийшла на зв'язок.
Фото себе у лікарняному ліжку дівчина опублікувала в Instagram.
Тишкевич подякувала за підтримку
29-річна Катерина Тишкевич протягом останнього тижня знаходилася у реанімації. Акторка вже давно страждає від тяжкої невідомої хвороби, проте причиною критичного стану став сепсис. Друзі і прихильники Катерини за день зібрали майже півтора мільйона гривень на її лікування.
Чоловік акторки — Валентин Томусяк — останні дні розповідав про стан дружини. Нещодавно вона прокинулася, а лікарі заявили, що вперше за кілька років її хвороби вони побачили позитивну динаміку.
Зараз вочевидь Катерині Тишкевич стало ще краще, адже вона показала себе у сторіс разом з чоловіком. Вона намагалася посміхнутися і подякувала за підтримку.
"Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви та донати. Попереду шлях відновлення", — написала акторка.
Попри це, Валентин Томусяк розповідав, що хоча фізичний стан Каті поступову відновлюється, емоційно-психологічний стан дівчини і досі важкий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Катерина Тишкевич прийшла до тями після реанімації.
Також ми повідомляли, чоловік акторки Катерини Тишкевич розповів про її стан.
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