Акторка Катерина Тишкевич прийшла до тями після реанімації

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка сім днів перебувала у лікарні, прокинулася. Більше того, вперше за кілька років її хвороби лікарі побачили позитивну динаміку.

Про це її чоловік, актор Валентин Томусяк, розповів в Instagram.

Читайте також:

Нарешті позитивна динаміка

29-річна Катерина Тишкевич тиждень знаходиться у реанімації. Акторка вже давно страждає від тяжкої невідомої хвороби, проте причиною критичного стану став сепсис. Про це напередодні повідомив її чоловік і попросив друзів допомогти зі збором коштів. Майже півтора мільйона гривень було зібрано менше ніж за добу.

Тепер Валентин поділився хорошими новинами. По-перше, Катерина прийшла до тями.

Скриншот зі сторіс instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Зараз її вивели зі сну, аби подивитись, як вона може дихати самостійно. Вона подихала, і нарешті в неї вийняли цю трубку з рота і одягли кисневу маску. Поки що так", — розповів актор.

По-друге, вперше за кілька років хвороби лікарі помітили позитивну динаміку.

"Вийшли лікарі і сказали, що насправді від сьогодні нарешті намічається позитивна динаміка. Що нарешті, саме з сьогоднішнього дня вони хоча би намацали якусь опору. Стан Каті для них усе ще залишається важким, вони кажуть, що шлях ще довгий, але, слава Богу, позитивна динаміка є", — поділився Томусяк.

Катерина протягом кількох років страждала на сильні головні болі, час від часу нестерпні. Дівчина пробувала різні методі лікування, проте нічого не допомагало. Це вперше, коли лікарі змогли сказати щось більш-менш конкретне.

Сьогодні, нарешті, Валентину мають дозволити зайти до дружини.

Скриншот зі сторіс instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Нагадаємо, раніше ми писали, чоловік акторки Катерини Тишкевич, яка перебуває у реанімації, розповів про її стан.

Також ми повідомляли, що акторка Катерина Тишкевич перебуває в реанімації.