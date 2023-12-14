Актриса Екатерина Тишкевич впервые после реанимации показалась в соцсетях
Актриса Екатерина Тишкевич, которая неделю находилась в реанимации из-за сепсиса, пришла в сознание и вышла на связь.
Фото себя на больничной койке девушка опубликовала в Instagram.
Тишкевич поблагодарила за поддержку
29-летняя Екатерина Тишкевич на протяжении последней недели находилась в реанимации. Актриса уже давно страдает тяжелой неизвестной болезнью, однако причиной критического состояния стал сепсис. Друзья и поклонники Екатерины за день собрали почти полтора миллиона гривен на ее лечение.
Муж актрисы – Валентин Томусяк – последние дни рассказывал о состоянии жены. Недавно она очнулась, а врачи заявили, что впервые за несколько лет ее болезни они увидели положительную динамику.
Сейчас очевидно Екатерине Тишкевич стало еще лучше, ведь она показалась в сторис вместе с мужем. Она пыталась улыбнуться и поблагодарила за поддержку.
"Выкарабкиваюсь. Спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления", — написала актриса.
Недавно Валентин Томусяк рассказывал, что хотя физическое состояние Кати постепенно восстанавливается, эмоционально-психологическое состояние девушки до сих пор тяжелое.
Напомним, ранее мы писали, что актриса Екатерина Тишкевич пришла в себя после реанимации.
Также мы сообщали, что муж актрисы Екатерины Тишкевич рассказал о ее состоянии.
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