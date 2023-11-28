Акторка "Сватів" перейшла на українську мову

Актори серіалу "Свати". Фото: 1plus1.ua

Акторка популярного серіалу "Свати", яка все життя розмовляла російською мовою, перейшла на українську. Йдеться про Соню Стеценко, яка декілька сезонів грала онучку Женю.

Про це Соня Стеценко розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Соня Стеценко перейшла на українську мову

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стеценко перебувала за кордоном. Якийсь час вона мешкала в Празі, а зараз в Торонто. Акторці вже виповнилося 20 років. Вона працює асистенткою на знімальних майданчиках та різноманітних фестивалях, а також вивчає акторську майстерність.

Нещодавно Соня приїжджала у Київ, де перебуває її родина. Її мама, Світлана Стеценко, каже, що два роки тому донька принципово перейшла на українську. Разом з нею розмовляти рідною мовою почала вся родина.

Соня Стеценко. Фото: instagram.com/sophie.stetsenko

"Вдома ми завжди розмовляли російською, я закінчила школу, де викладання велося лише цією мовою. Інколи, коли телефоную Сонечці, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" — каже Світлана.

Актриса охоче згадує про серіал "Свати", але каже, що все добре, що було, там перекреслює теперішня позиція російських акторів.

"Якщо дуже уважно дивитися серіал, у масовці можна побачити і мою маму, і брата. Тато приїжджав теж часто на знімальний майданчик, але його не встигли задокументувати. Для мене "Свати" — це хороші спогади дитинства і дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, бо російські актори, які грають головні ролі, підтримують кремлівську агресію", — каже Соня.

Нагадаємо, відомий актор театру та кіно, заслужений артист України Сергій Калантай висловився про співпрацю з російськими артистами. Зокрема, український актор прокоментував поведінку своїх колег з країни-агресорки під час зйомок відомого телесеріалу "Свати".