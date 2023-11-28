Акторка "Сватів" перейшла на українську мову
Акторка популярного серіалу "Свати", яка все життя розмовляла російською мовою, перейшла на українську. Йдеться про Соню Стеценко, яка декілька сезонів грала онучку Женю.
Про це Соня Стеценко розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.
Соня Стеценко перейшла на українську мову
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стеценко перебувала за кордоном. Якийсь час вона мешкала в Празі, а зараз в Торонто. Акторці вже виповнилося 20 років. Вона працює асистенткою на знімальних майданчиках та різноманітних фестивалях, а також вивчає акторську майстерність.
Нещодавно Соня приїжджала у Київ, де перебуває її родина. Її мама, Світлана Стеценко, каже, що два роки тому донька принципово перейшла на українську. Разом з нею розмовляти рідною мовою почала вся родина.
"Вдома ми завжди розмовляли російською, я закінчила школу, де викладання велося лише цією мовою. Інколи, коли телефоную Сонечці, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" — каже Світлана.
Актриса охоче згадує про серіал "Свати", але каже, що все добре, що було, там перекреслює теперішня позиція російських акторів.
"Якщо дуже уважно дивитися серіал, у масовці можна побачити і мою маму, і брата. Тато приїжджав теж часто на знімальний майданчик, але його не встигли задокументувати. Для мене "Свати" — це хороші спогади дитинства і дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, бо російські актори, які грають головні ролі, підтримують кремлівську агресію", — каже Соня.
Нагадаємо, відомий актор театру та кіно, заслужений артист України Сергій Калантай висловився про співпрацю з російськими артистами. Зокрема, український актор прокоментував поведінку своїх колег з країни-агресорки під час зйомок відомого телесеріалу "Свати".
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