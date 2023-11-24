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Ким сьогодні стали зірки легендарного серіалу "Дивні дива"

24 листопада 2023 21:40
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Серіал Дивні дива — якими стали улюблені герої сьогодні, що про них відомо
Головні герої відомого серіалу "Дивні дива". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий всім серіал "Дивні дива" — це науково-фантастичний серіал жахів про компанію підлітків, які шукають зниклого хлопчика в умовах жахливих подій. Цей серіал зробив акторів настільки популярними, що їх навіть почали друкувати на різних речах.

Новини.LIVE показує, як змінилися головні герої серіалу "Дивні дива" за сім років.

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Міллі Боббі Браун

Од із серіалу "Дивні дива" прийшла на кастинг, коли їй було 11 років, але з дитинства вона мріяла стати не акторкою, а співачкою. Втім, з роллю дивної дівчинки з надздібностями зірка впоралася на всі 100%. Зараз Міллі Боббі Браун зустрічається із Джейком Бонджові, з яким незабаром зіграє весілля.

Милли Бобби Браун
Акторка Міллі Боббі Браун сьогодні. Фото: CNN

Фінн Вулфард

На відміну від Міллі Боббі Браун, яка не має великих ролей після серіалу, Фінн Вулхард знімається у повнометражних фільмах, наприклад, "Воно" та "Мисливці за привидами". Зараз він захоплюється музикою, зокрема, професійно грає на гітарі, а ось щодо особистого життя, то Фінн не дуже поспішає про це розповідати.

Финн Вулфард
Зірка серіалу "Дивні дива" Фінн Вулфард у 2023 році. Фото: Pinterest

Гейтен Матараццо

Смішний і добрий хлопчик на ім’я Дасті одразу ж запав у душу глядачам серіалу. Свою акторську кар’єру Гейтен розпочав ще у дев’ять років, граючи у бродвейських мюзиклах. Зараз йому вже 20, він грає у кіно, займається музикою і благодійністю. 

Гейтен Матараццо
Актор Гейтен Матараццо сьогодні. Фото: Pinterest

Калеб Маклафлін

Свою акторську кар’єру Калеб розпочав ще зі сцени театру, де зіграв у мюзиклі "Король Лев". Хлопець отримав неабияку популярність після серіалу "Дивні дива", але, водночас, зіштовхувався з цькуванням через колір шкіри. Зараз йому вже 21 рік, він багато де знімається, озвучує мультики, але за межами ролі Лукаса в серіалі він не сильно себе знайшов.

Калеб Маклафлин
Лукас із серіалу "Дивні дива" Калеб Маклафлін сьогодні. Фото: India Times

Ноа Шнапп

Саме на зникненні цього хлопчика на ім’я Вілл і побудований сюжет серіалу "Дивні дива". У дитинстві він захоплювався кіно, а зараз майже не дає ніяких інтерв’ю. Втім, відомо, що, крім акторства, Ноа є підприємцем і випускає десерти для веганів.

Ноа Шнапп
Актор серіалу "Дивні дива" Ноа Шнапп у 2023 році. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися зірки відомого українського телесеріалу "Леся+Рома" за 15 років.

Раніше ми розповідали про те, якими стали актори серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" за 33 роки. 

Також ми повідомляли про те, хто з акторів українського серіалу "Школа" залишився в Україні.

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