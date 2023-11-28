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Актриса "Сватов" перешла на украинский язык

28 ноября 2023 23:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Актриса "Сватов" перешла на украинский язык
Актеры сериала "Сваты". Фото: 1plus1.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Актриса популярного сериала "Сваты", которая всю жизнь разговаривала на русском языке, перешла на украинский. Речь идет о Соне Стеценко, которая несколько сезонов играла внучку Женю.

Об этом Соня Стеценко рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Соня Стеценко перешла на украинский язык

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Стеценко находилась за границей. Некоторое время она жила в Праге, а сейчас в Торонто. Актрисе уже исполнилось 20 лет. Она работает ассистенткой на съемочных площадках и разных фестивалях, а также изучает актерское мастерство.

Недавно Соня приезжала в Киев, где находится ее семья. Ее мама, Светлана Стеценко, говорит, что два года назад дочь принципиально перешла на украинский. Вместе с ней разговаривать на родном языке начала вся семья.

Актриса сериала "Сваты" Соня Стеценко
Соня Стеценко. Фото: instagram.com/sophie.stetsenko

"Дома мы всегда разговаривали на русском, я окончила школу, где преподавание велось только на этом языке. Иногда, когда звоню Сонечке, случайно перехожу на русский, она поправляет: "Мама, на родном, пожалуйста!" — говорит Светлана.

Актриса охотно вспоминает о сериале "Сваты", но говорит, что все хорошо, что было там перечеркивает нынешняя позиция российских актеров.

"Если очень внимательно смотреть сериал, в массовке можно увидеть и мою маму, и брата. Папа приезжал тоже часто на съемочную площадку, но его не успели задокументировать. Для меня "Сваты" — это хорошие воспоминания детства и очень крутой опыт. Но когда начинаю вспоминать коллег... Из-за полномасштабного вторжения ощущения не очень хорошие, потому что российские актеры, которые играют главные роли, поддерживают кремлевскую агрессию", — говорит Соня.

Напомним, известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины Сергей Калантай, высказался о сотрудничестве с российскими артистами. В частности, украинский актер прокомментировал поведение своих коллег из страны-агрессорки во время съемок известного телесериала "Сваты".

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