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Алан Бадоєв прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire та зізнався, що його надихає під час війни

29 березня 2024 13:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алан Бадоєв з'явився на обкладинці жіночого глянцю Marie Claire
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Marie Claire
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Героєм обкладинки весняного номера жіночого журналу
Marie Claire став відомий український режисер Алан Бадоєв. Він позував перед камерою у стильних образах від українських дизайнерів LUVI.

Про це повідомляє Marie Claire.

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Режисер Алан Бадоєв з'явився на обкладинці модного глянцю

Бадоєв вперше під час зйомок запросив читача до себе додому, де провів багато часу та шукав натхнення.

Позував перед об'єктивом камери відомий режисер  в стильних образах від українських дизайнерів LUVI.

Для образів він обрав темно-коричневий костюм легкого крою та шовкову піжаму ніжно-рожевого кольору.

Алан Бадоєв прикрасив обкладинку популярного глянцю та зізнався, що його надихає під час війни - фото 1
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Marie Claire
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Режисер Алан Бадоєв. Фото: Marie Claire

Також Алан Бадоєв приміряв стильний піджак молочного кольору та білі класичні шорти, та футболку темно-жовтого кольору із принтом.

Алан Бадоєв прикрасив обкладинку популярного глянцю та зізнався, що його надихає під час війни - фото 3
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Marie Claire
Алан Бадоєв прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire та зізнався, що його надихає під час війни - фото 4
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Marie Claire

Відомий режисер також розповів, як війна вплинула на його натхнення. Бадоєв вважає, що у сучасних реаліях не можна романтизувати військові дії, адже вони несуть лише кров та сльози. Він створив документальний проєкт "Дога доба" для того, щоб показати мужність та щирість українського народу.

"Кінематограф поетизував війну. У ній немає нічого гарного та романтичного. Війна – це бруд, кров, сльози. І я хочу, щоб наскрізною думкою фільму "Довга доба" стало: "Ніколи знову" на противагу кремлівському наративу: "Можемо повторити". Бо війна – це атавізм. Як можна воювати, коли ми думаємо, що Марс десь поруч? Війна – це розкладання людської цивілізації. Я не збираюся про це знімати поетичне кіно", — поділився режисер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алан Бадоєв висловився про українських артистів-зрадників. Також ми писали, що відомий режисер продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory та виручені кошти спрямував на допомогу важкопораненим бійцям.

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