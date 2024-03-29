Алан Бадоєв з'явився на обкладинці жіночого глянцю Marie Claire

Алан Бадоєв прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire та зізнався, що його надихає під час війни
Героєм обкладинки весняного номера жіночого журналу
Marie Claire став відомий український режисер Алан Бадоєв. Він позував перед камерою у стильних образах від українських дизайнерів LUVI.
Про це повідомляє Marie Claire.
Режисер Алан Бадоєв з'явився на обкладинці модного глянцю
Бадоєв вперше під час зйомок запросив читача до себе додому, де провів багато часу та шукав натхнення.
Позував перед об'єктивом камери відомий режисер в стильних образах від українських дизайнерів LUVI.
Для образів він обрав темно-коричневий костюм легкого крою та шовкову піжаму ніжно-рожевого кольору.
Також Алан Бадоєв приміряв стильний піджак молочного кольору та білі класичні шорти, та футболку темно-жовтого кольору із принтом.
Відомий режисер також розповів, як війна вплинула на його натхнення. Бадоєв вважає, що у сучасних реаліях не можна романтизувати військові дії, адже вони несуть лише кров та сльози. Він створив документальний проєкт "Дога доба" для того, щоб показати мужність та щирість українського народу.
"Кінематограф поетизував війну. У ній немає нічого гарного та романтичного. Війна – це бруд, кров, сльози. І я хочу, щоб наскрізною думкою фільму "Довга доба" стало: "Ніколи знову" на противагу кремлівському наративу: "Можемо повторити". Бо війна – це атавізм. Як можна воювати, коли ми думаємо, що Марс десь поруч? Війна – це розкладання людської цивілізації. Я не збираюся про це знімати поетичне кіно", — поділився режисер.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алан Бадоєв висловився про українських артистів-зрадників. Також ми писали, що відомий режисер продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory та виручені кошти спрямував на допомогу важкопораненим бійцям.
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