Алан Бадоев появился на обложке женского глянца Marie Claire

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Marie Claire

Героем обложки весеннего номера женского журнала

Marie Claire стал известный украинский режиссер Алан Бадоев. Он позировал перед камерой в стильных образах украинских дизайнеров LUVI.

Об этом сообщает Marie Claire.

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Бадоев впервые во время съемок пригласил читателя к себе домой, где провел большую часть времени и искал вдохновение.

Позировал перед объективом камеры известный режиссер в стильных образах украинских дизайнеров LUVI.

Для образов он выбрал темно-коричневый костюм легкого кроя и шелковую пижаму нежно-розового цвета.

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Marie Claire

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Marie Claire

Также Алан Бадоев примерил стильный пиджак молочного цвета и белые классические шорты, и футболку темно-желтого цвета с принтом.

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Marie Claire

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Marie Claire

Известный режиссер также рассказал, как война повлияла на его вдохновение. Бадоев считает, что в современных реалиях нельзя романтизировать военные действия, ведь они несут кровь и слезы. Он создал документальный проект "Довга доба" для того, чтобы показать мужество и искренность украинского народа.

"Кинематограф поэтизировал войну. В ней нет ничего хорошего и романтического. Война – это грязь, кровь, слезы. И я хочу, чтобы сквозной идеей фильма "Довга доба" стало: "Никогда снова" в противовес кремлевскому нарративу: "Можем повторить". Потому что война – это атавизм. Как можно воевать, когда мы думаем, что Марс где-то рядом? Война – это разложение человеческой цивилизации. Я не собираюсь об этом снимать поэтическое кино", — поделился режиссер.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев высказался об украинских артистах-предателях. Также мы писали, что известный режиссер продал на благотворительном аукционе награду Cinema for Victory и вырученные средства направил на помощь тяжелораненым бойцам.