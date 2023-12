Алек Болдвін розповів, кого вважає найзвабливішою жінкою світу

Актор Алек Болдвін з дружиною Гіларією. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Одружений Алек Болдвін вразив шанувальників, назвавши Барбру Стрейзанд, "найгарячішою жінкою в історії". Актор багато років щасливий у шлюбі з тренеркою з йоги, Гіларією.

Комплімент Стрейзанд від Болдвіна

65-річний актор, який має семеро дітей з 39-річною Гіларією, зробив комплімент 81-річній Стрейзанд. У мережі з'явився виступ, де акторка та співачка співала свою пісню Lover, Come Back To Me. Тож Болдвін не міг стриматися від того, щоб зробити колезці комплімент.

"Боже мій. Це найгарячіша жінка в історії", — прокоментував виступ на сторінці Барбари Болдвін.

У мережі прихильники обурилися, зазначивши, що він одружена людина, і запропонували йому поцікавитися, як ставиться до цього його кохана Гіларія.

"Гарячіше, ніж дружина????".

"Можна було сказати, найелегантніша, прекрасна, але гаряча — це суперечить її образу", — коментують прихильники.

Пара побралася у 2012 році. Гілларія та Алек виховують 7 дітей: Кармен, Рафаеля, Леонардо, Ромео, Едуардо, Маріло та Іларію. За словам жінки, виховання дітей приносити їй задоволення, тим більше, що все в цьому процесі продумано. Єдине, що непокоїть малюків, це папараці, які часом турбують їх на вулицях.

