Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною arrow

Найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною

5 грудня 2023 12:44
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною
Актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У Лондоні відбулася прем’єра фільму "Ферарі" в Odeon Luxe Leicester Square. Актори Патрік Демпсі, Пенелопа Крус і Шейлін Вудлі пройшлися червоною доріжкою.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Патрік Демпсі вперше вийшов в люди після отримання титулу "найгарнішого"

57-річний актор Патрік Демпсі минулого місяця був названий журналом People найпривабливішим чоловіком 2023 року. Актор у картині зіграв гонщика. Зірка також є автогонщиком у реальному житті. Патрік виглядав шикарно в чорному костюмі, який він поєднував з краваткою в тон. Актор вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною-візажистом Джилліан Фінк, яка виглядала чарівно в чорній сукні в підлогу.

 

Актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters
Актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters

 

Актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters
Актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters
Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters

Пара, яка одружена з 1999 року, виглядала в гарному настрої, позуючи разом на червоній доріжці.

Іспанська актриса Пенелопа Крус, яка грає Лауру Феррарі у фільмі, одягла чорно-білу сукню з глибоким вирізом та паєтками. Багатоярусна біла спідниця мала малюнок чорних квітів, а нижня частина сягала аж до землі. Пенелопа доповнила свій образ укороченим чорним піджаком і блискучими срібними сережками з дорогоцінним камінням.

 

Співачка Джеррі Голлівел з чоловіком. Фото: Reuters
Співачка Джеррі Голлівел з чоловіком. Фото: Reuters

Того вечора також сяяла Джері Халлівел-Хорнер. Колишня учасниця Spice Girls приміряла повністю білий костюм. Артистка позувала зі своїм чоловіком, колишнім британським гонщиком і нинішнім керівником команди Red Bull Formula One, Крістіаном Горнером. Пара одружилася в 2015 році, позувала рука об руку на червоній доріжці.

Фільм розповідає історію про те, як у гоночної машини Ferrari зірвало колесо, через що водій і дев’ятеро людей на трибунах загинули після аварії. Enzo разом з виробником шин були звинувачені в ненавмисному вбивстві. Однак справу було закрито.

Нагадаємо, стало відоме ім'я найгарнішого чоловіка року.

Раніше Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни вразили образами на червоній доріжці The Academy Museum Gala.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі