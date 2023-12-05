Найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною
У Лондоні відбулася прем’єра фільму "Ферарі" в Odeon Luxe Leicester Square. Актори Патрік Демпсі, Пенелопа Крус і Шейлін Вудлі пройшлися червоною доріжкою.
Про це пише Daily Mail.
Патрік Демпсі вперше вийшов в люди після отримання титулу "найгарнішого"
57-річний актор Патрік Демпсі минулого місяця був названий журналом People найпривабливішим чоловіком 2023 року. Актор у картині зіграв гонщика. Зірка також є автогонщиком у реальному житті. Патрік виглядав шикарно в чорному костюмі, який він поєднував з краваткою в тон. Актор вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною-візажистом Джилліан Фінк, яка виглядала чарівно в чорній сукні в підлогу.
Пара, яка одружена з 1999 року, виглядала в гарному настрої, позуючи разом на червоній доріжці.
Іспанська актриса Пенелопа Крус, яка грає Лауру Феррарі у фільмі, одягла чорно-білу сукню з глибоким вирізом та паєтками. Багатоярусна біла спідниця мала малюнок чорних квітів, а нижня частина сягала аж до землі. Пенелопа доповнила свій образ укороченим чорним піджаком і блискучими срібними сережками з дорогоцінним камінням.
Того вечора також сяяла Джері Халлівел-Хорнер. Колишня учасниця Spice Girls приміряла повністю білий костюм. Артистка позувала зі своїм чоловіком, колишнім британським гонщиком і нинішнім керівником команди Red Bull Formula One, Крістіаном Горнером. Пара одружилася в 2015 році, позувала рука об руку на червоній доріжці.
Фільм розповідає історію про те, як у гоночної машини Ferrari зірвало колесо, через що водій і дев’ятеро людей на трибунах загинули після аварії. Enzo разом з виробником шин були звинувачені в ненавмисному вбивстві. Однак справу було закрито.
Нагадаємо, стало відоме ім'я найгарнішого чоловіка року.
Раніше Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни вразили образами на червоній доріжці The Academy Museum Gala.
Читайте Новини.LIVE!