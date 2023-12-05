Найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною

Актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters

У Лондоні відбулася прем’єра фільму "Ферарі" в Odeon Luxe Leicester Square. Актори Патрік Демпсі, Пенелопа Крус і Шейлін Вудлі пройшлися червоною доріжкою.

Про це пише Daily Mail.

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57-річний актор Патрік Демпсі минулого місяця був названий журналом People найпривабливішим чоловіком 2023 року. Актор у картині зіграв гонщика. Зірка також є автогонщиком у реальному житті. Патрік виглядав шикарно в чорному костюмі, який він поєднував з краваткою в тон. Актор вийшов на червону доріжку зі своєю дружиною-візажистом Джилліан Фінк, яка виглядала чарівно в чорній сукні в підлогу.

Актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters

Актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters

Пара, яка одружена з 1999 року, виглядала в гарному настрої, позуючи разом на червоній доріжці.

Іспанська актриса Пенелопа Крус, яка грає Лауру Феррарі у фільмі, одягла чорно-білу сукню з глибоким вирізом та паєтками. Багатоярусна біла спідниця мала малюнок чорних квітів, а нижня частина сягала аж до землі. Пенелопа доповнила свій образ укороченим чорним піджаком і блискучими срібними сережками з дорогоцінним камінням.

Співачка Джеррі Голлівел з чоловіком. Фото: Reuters

Того вечора також сяяла Джері Халлівел-Хорнер. Колишня учасниця Spice Girls приміряла повністю білий костюм. Артистка позувала зі своїм чоловіком, колишнім британським гонщиком і нинішнім керівником команди Red Bull Formula One, Крістіаном Горнером. Пара одружилася в 2015 році, позувала рука об руку на червоній доріжці.

Фільм розповідає історію про те, як у гоночної машини Ferrari зірвало колесо, через що водій і дев’ятеро людей на трибунах загинули після аварії. Enzo разом з виробником шин були звинувачені в ненавмисному вбивстві. Однак справу було закрито.

Нагадаємо, стало відоме ім'я найгарнішого чоловіка року.

Раніше Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни вразили образами на червоній доріжці The Academy Museum Gala.