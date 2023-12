Алек Болдвин рассказал, кого считает самой обольстительной женщиной мира

Актер Алек Болдуин с женой Хиларией. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta/

Женат Алек Болдуин удивил поклонников, назвав Барбру Стрейзанд, "самой горячей женщиной в истории". Актер много лет счастлив в браке с тренером по йоге, Хиларией.

Комплимент Стрейзанд от Болдуина

65-летний актер, имеющий семеро детей с 39-летней Хиларией, сделал комплимент 81-летний Стрейзанд. В сети появилось выступление, где актриса и певица пела свою песню Lover, Come Back To Me. И Болдуин не смог удержаться, чтобу не оставить восхищенный комментарий.

"Боже мой. Это самая горячая женщина в истории", — прокомментировал выступление на странице Барбары Болдуин.

В сети поклонники возмутились, отметив, что он женатый человек, и предложили ему поинтересоваться, как относится к этому его жена Хилария.

"Горячее, чем жена????".

"Можно было сказать, самая элегантная, прекрасная, но горячая — это противоречит ее образу", — комментируют поклонники.

Пара поженилась в 2012 году. Хиллария и Алек воспитывают 7 детей: Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Марило и Илларию. По словам женщины, воспитание детей доставляет ей удовольствие, тем более, что все в этом процессе продумано. Единственное, что тревожит малышей, это папарацци, иногда беспокоящие их на улицах.

