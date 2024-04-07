Ален Делону позбавили права розпоряджатися своїм майном — подробиці

Французький актор Ален Делон. Фото: Reuters

Суд позбавив французького актора Алена Делона можливості розпоряджатися власним майном. Акторові призначили спеціального куратора, який вестиме його справи протягом п'яти років.

Про це повідомляє Lefigaro.

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Ален Делону призначили куратора

На початку квітня суд французького муніципалітету Монтаржі постановив помістити Алена Делона під посилену опіку на п'ять років, і протягом цього терміну він не зможе на власний розсуд користуватися своїм майном.

Французький актор Ален Делон. Фото: Reuters

Актору призначили спеціального куратора, який буде розпоряджатися його поточними рахунками, збиратиме його пенсії, гонорари та інші доходи. Також він візьме на себе відповідальність за повсякденні витрати Ален Делона.

Він страждає на онкологію, хворобу Альцгеймера та прогресуючу деменцію. Сини актора Ентоні, Ален-Фаб'єн наполягають на припиненні лікування, а дочка Анушка категорично їм заперечує. Через постійні суперечки актора давно не показували лікарю.

Саме тому суддя ухвалив рішення виключити дітей зірки з управління його медичним наглядом.

Раніше ми розповідали, що Ален Делона визнали недієздатним. Також поліція конфіскувала в актора вогнепальну зброю та набої, адже він не мав на них потрібного дозволу.