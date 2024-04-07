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Ален Делона поместили под усиленную опеку — актер потерял права на свое имущество

7 апреля 2024 14:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ален Делону лишили права распоряжаться своим имуществом.
Французский актер Ален Делон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Суд лишил французского актера Алена Делона возможности распоряжаться собственным имуществом. Актеру назначили специального куратора, который будет вести его дела в течение пяти лет.

Об этом сообщает Lefigaro.

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Ален Делону назначили куратора

В начале апреля суд французского муниципалитета Монтаржи постановил поместить Алена Делона под усиленную опеку на пять лет, и в течение этого срока он не сможет по своему усмотрению пользоваться своим имуществом.

Ален Делон
Французский актер Ален Делон. Фото: Reuters

Актеру назначили специального куратора, который будет распоряжаться его текущими счетами, собирать его пенсии, гонорары и другие доходы. Также он возьмет на себя ответственность за ежедневные расходы Ален Делона.

Ален Делон страдает на онкологию, болезнь Альцгеймера и прогрессирующую деменцию. Сыновья актера, Энтони и Ален-Фабьен, настаивают на прекращении лечения, а дочь Анушка категорически против этого. Из-за постоянных споров актера давно не показывали врачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anouchka Delon (@anouchkadelon)

Именно поэтому судья принял решение исключить детей звезды из управления его медицинским контролем.

Ранее мы рассказывали, что Ален Делона признали недееспособным. Также полиция конфисковала у актера огнестрельное оружие и патроны, ведь у него не было нужного разрешения.

Франция
суд
рак
Голливуд
актеры
зарубежные звезды
опека
старение
Альцгеймер
онкология

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