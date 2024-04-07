Ален Делону лишили права распоряжаться своим имуществом.

Французский актер Ален Делон. Фото: Reuters

Суд лишил французского актера Алена Делона возможности распоряжаться собственным имуществом. Актеру назначили специального куратора, который будет вести его дела в течение пяти лет.

Об этом сообщает Lefigaro.

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Ален Делону назначили куратора

В начале апреля суд французского муниципалитета Монтаржи постановил поместить Алена Делона под усиленную опеку на пять лет, и в течение этого срока он не сможет по своему усмотрению пользоваться своим имуществом.

Французский актер Ален Делон. Фото: Reuters

Актеру назначили специального куратора, который будет распоряжаться его текущими счетами, собирать его пенсии, гонорары и другие доходы. Также он возьмет на себя ответственность за ежедневные расходы Ален Делона.

Ален Делон страдает на онкологию, болезнь Альцгеймера и прогрессирующую деменцию. Сыновья актера, Энтони и Ален-Фабьен, настаивают на прекращении лечения, а дочь Анушка категорически против этого. Из-за постоянных споров актера давно не показывали врачу.

Именно поэтому судья принял решение исключить детей звезды из управления его медицинским контролем.

Ранее мы рассказывали, что Ален Делона признали недееспособным. Также полиция конфисковала у актера огнестрельное оружие и патроны, ведь у него не было нужного разрешения.