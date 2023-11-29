Alyona alyona оголила пишні форми та закликала не засуджувати

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona продовжує ділитися з підписниками думками щодо власної зовнішності. Зірка закликала не засуджувати людей через фізичні особливості та показала відверте фото.

Про це стало відомо з соціальної мережі реп-виконавиці.

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Alyona alyona написала, що прагне, аби люди навчилися обіймати світи один одного. Артистка поділилася своєю історією.

Реп-виконавиця alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Я виросла в сільській місцевості й виховувалася в любові до людей. Мене оточували різні люди - старі, молоді, товсті, худі, високі, низькі, зрячі, незрячі, чуючі, не чуючі, кульгаючі, лежачі, ходячі, з інвалідністю тощо. Я всіх їх любила, вони всі були для мене звичайні. І ніколи в житті я не йшла з оцінковим ставленням до зовнішності людей, поки самі люди не почали мене оцінювати по зовнішності", — сказала артистка.

За словами реп-виконавиці, у неї була перша реакція не образа, вона була стурбована і розгублена.

Реп-виконавиця Alyona alyona розповіла про бодіпозитив. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Чому люди обзивають мене? Чому підходять і кажуть мені яка я є саме зараз, хоча я така все моє життя? Я не захищалася, не обзивалася у відповідь і ніколи не бажала нікому зла. За яку мою поведінку мене так відштовхують? Я абсолютно така сама людина як і всі...Образа прийшла від оцінки зовнішності в сім'ї, гени якої в мені наповнювалися жиром в тому числі. І я навчилася захищатися, ображатися, злитися, "бити" на випередження. Але пост не про це", — говорить alyona alyona.

Хіп-хоп виконавиця зізнається, що тепер має лише одне прохання до оточуючих.

"Поринувши у світ дорослих з дитинства залишалося одне єдине прохання, яке ниткою пронизує кожну мою діяльність в цьому житті — припиніть засуджувати людей через зовнішність! Ми маємо пройти певний шлях, що впустити в серце любов не до людей, а до самих себе. Виявляється, це — найважче. Я від усієї душі прагну, щоб люди навколо мене любили себе та один одного. Таке прагнення є в будь-якій моїй діяльності. Таку місію життя обрала ще в далекому 2017 році, коли ще не існувало проєкту alyona alyona", — повідомила артистка.

Нагадаємо, alyona alyona зі сльозами згадала, чому її не сприймали в Україні на початку кар'єри.

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