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Alyona alyona в леопардових лосинах показала свої інтенсивні тренування

27 листопада 2023 19:51
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Alyona alyona в леопардових лосинах показала свої інтенсивні тренування
Реп-виконавиця Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Реп-виконавиця alyona alyona вирішила присвятити кілька місяців своєму здоров'ю. Зірка відмилась від активного концертного життя і проходить медичні тести. Артистка перейшла на правильне харчування, а тепер поділилася з прихильниками своїми спортивними тренуваннями.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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Alyona alyona взяла творчу паузу, щоб зайнятися здоров’ям. Зірка нещодавно розповіла, що перебуває у стосунках з хлопцем. Пара живе разом. Артистка зізналася, що тепер вона щаслива. Зараз у alyona alyona більше вільного часу, тож вона у співпраці з тренером переглянула свою фізичну активність. У розкладі зірки тепер інтенсивний спорт.

 

"Сьогодні хочу показати вам шматок свого тренування! Я займаюся з тренерами дистанційно, і всі тренування в нас дуже інтенсивні, і розминка не виняток. Проте сьогодні в тренування я ще додала деякі додаткові деталі", — говорить alyona alyona.

Зірка показала гантелі та свої тренування у леопардових лосинах під енергійну музику.

Раніше артистка розповіла, що вона часом вміє контролювати порцію їжі, приділяє час тілу і духу, не переїдає і має гармонію з тілом. Але багато років яскраві емоції у неї асоціюються із їжею. За словами alyona alyona, 125 кілограмів — її стабільна гранична вага років з 18. Тож їй потрібен цей місяць на терапію, на роботу з собою, своїм харчуванням та зі своїм Я.

Нагадаємо, alyona alyona розповіла про творчу паузу.

Раніше alyona alyona розповіла, як близькі у дитинстві соромили її через зайву вагу.

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