Alyona alyona обнажила пышные формы и призвала не осуждать

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona продолжает делиться с подписчиками мыслями о собственной внешности. Звезда призвала не осуждать людей из-за физических особенностей и показала откровенное фото.

Об этом стало известно из социальной сети рэп-исполнительницы.

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Alyona alyona написала, что стремится к тому, чтобы люди научились понимать друг друга. Артистка поделилась своей историей.

Рэп-исполнительница alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Я выросла в сельской местности и воспитывалась в любви к людям. Меня окружали разные люди — старые, молодые, толстые, худые, высокие, низкие, зрячие, незрячие, слышащие, не слышащие, хромые, лежачие, ходячие, с инвалидностью и т.д. всех их любила, они все были для меня обычны. И никогда в жизни я не шла с оценочным отношением к внешности людей, пока сами люди не начали меня оценивать по внешности", — сказала артистка.

По словам рэп-исполнительницы, у нее была первая реакция не обида, она была растроена и растеряна.

Рэп-исполнительница Alyona alyona рассказала о бодипозитиве. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Почему люди обзывают меня? Почему подходят и говорят мне какая я именно сейчас, хотя я такая всю мою жизнь? Я не защищалась, не обзывала в ответ и никогда не желала никому зла. За какое мое поведение меня так отталкивают? Я абсолютно такой же человек как и все...Обида пришла от оценки внешности в семье, гены которой во мне наполнялись жиром в том числе. И я научилась защищаться, обижаться, злиться, "бить" на опережение. Но пост не об этом", — говорит alyona alyona.

Хип-хоп исполнитель признается, что теперь имеет только одну просьбу к окружающим.

"Погрузившись в мир взрослых с детства оставалась одна единственная просьба, которая нитью пронизывает каждую мою деятельность в этой жизни — прекратите осуждать людей за внешность! Мы должны пройти определенный путь, что впустить в сердце любовь не к людям, а к самим себе. Оказывается, это — самое трудное. Я от всей души стараюсь, чтобы люди вокруг меня любили себя и друг друга. Такое стремление есть в любой моей деятельности. Такую миссию жизни выбрала еще в далеком 2017 году, когда еще не существовало проекта alyona alyona", — сообщила артистка.

Напомним, alyona alyona со слезами вспомнила, почему ее не воспринимали в Украине в начале карьеры.

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