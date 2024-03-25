Alyona Alyona повідомила про смерть близької людини

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка Alyona Alyona поділилась сумною звісткою. Її близька подруга померла. Зірка відправилась до неї на похорон.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Реперка Alyona Alyona вирушила до Баришівки, щоб попрощатися з рідною людиною. Померла її 32-річна подруга Світлана. Їй провели операцію, втім через ускладнення серце не витримало навантаження. Поховання відбудеться сьогодні, 25 березня.

"Ми зі Світланою разом вчилися у Переяславі, вчилися у паралельних класах... Так склалося, що в 32 роки, після ускладнень після операції вона померла", — поділилася співачка.

Сторіз Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Нагадаємо, ми писали, хто з українських зірок перелякався під час ранкового обстрілу Києва. Також представниця Грузії на Євробаченні втратила рідного брата.