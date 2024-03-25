Alyona Alyona сообщила о смерти близкого человека
Рэперка Alyona Alyona поделилась печальным известием. Ее близкая подруга скончалась. Звезда отправилась к ней на похороны.
Об этом она рассказала в Instagram.
Alyona Alyona уехала на прощание с близким человеком
Реперка Alyona Alyona отправилась в Барышевку, чтобы попрощаться с родным человеком. Умерла ее 32-летняя подруга Светлана. Ей провели операцию, но из-за осложнений сердце не выдержало нагрузки. Похороны пройдут сегодня, 25 марта.
"Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, учились в параллельных классах... Так сложилось, что в 32 года после осложнений после операции она умерла", — поделилась певица.
Напомним, мы писали, кто из украинских звезд испугался во время утренних обстрелов Киева. Также представитель Грузии на Евровидении потеряла родного брата.
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