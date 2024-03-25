Знайшли мертвим у США — представниця Грузії на Євробаченні втратила брата
Співачка NUTSA, яка цьогоріч представлятиме Грузію на Євробаченні, втратила рідну людину. Її брата знайшли мертвим у США.
Про це вона розповіла в Instagram.
Старший брат NUTSA помер у Сполучених штатах
Представниця Грузії на Євробаченні-2024 повідомила сумну звістку. У співачки NUTSA загинув старший брат — його знайшли мертвим у машині в США. Дівчина відчуває себе жахливо через те, що останнім часом була недостатньо близька з ним.
"Сьогодні мого найгарнішого брата Дато знайшли мертвим у машині в Америці. Я не знаю, що може бути більшою бідою за цю, який біль може відчути людина, я відчуваю, що частина мого серця розбита. Я не можу пробачити собі те, що не мала близьких стосунків з ним, особливо останнім часом, але я завжди любила його як частину свого серця з дитинства", — поділилася співачка.
Співачка думає, що тепер все життя страждатиме через провину. Вона переконана, що її брат був гарною людиною і не заслуговував на таку долю.
"Ці страждання будуть слідувати за мною до кінця мого життя, і цей біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не зникне! Дато, ти був дуже хорошим братом, хорошим другом, хорошим сином, хорошим чоловіком, хорошим батьком і великим патріотом своєї країни! Дякую тобі за це, ми всі будемо сумувати за тобою, і вибач, що не підвезла тебе. Я люблю тебе і завжди буду любити", — звернулася до покійного брата вокалістка.
Зазначимо, що NUTSA представить Грузію на міжнародній пісенній арені в Мальме з піснею Firefighter. Букмери пророкували їй 17-те місце.
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