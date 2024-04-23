Alyona Alyona помітили з хлопцем — фото та подробиці

Українська співачка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українці "спалили" українську співачку Alyona Alyona з коханим. Пара разом відвідувала будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Про це повідомляє скандальний блогер Богдан Беспалов.

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Співачка раніше розповідала про те, що переїхала заради коханого із Києва до Прикарпаття. Зірка зізналася. що їй більше подобається жити у маленькому селі, ніж у місті.

Представниці України на Євробаченні-2024 приховує своє життя від публіки, однак українці "спалали" її з новим обранцем.

Інсайдерам Богдана Беспалова вдалося сфотографувати пару у будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Івано-Франківській області. Закохані вже встигли обрати все необхідне та стояли в черзі на касу.

Українська співачка Alyona Alyona з хлопцем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Українська співачка Alyona Alyona з хлопцем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Українська співачка Alyona Alyona з хлопцем. Фото: bespalovmedia.com.ua

За інсайдерською інформацією, пара їхала знайомитися із майбутньою свекрухою і співачка дуже переживала з цього приводу.

"У місті Долина Івано-Франківської області в "Епіцентрі" випадково зустріли Альону Альону з її хлопцем. Із розмови вдалося почути, що вони їдуть додому на знайомство з його мамою. Артистка була трохи схвильована. Його батьки живуть десь в області, ніби у Вигоді", — йдеться у повідомленні.

На даний момент невідомо ім'я обранця зірки та чим він заробляє собі на життя. Виконавиця також поки ніяк не коментувала світлини.

Нагадаємо, ми писали раніше, що співачка здивувала українців сміливою фотосесією в компанії двох оголених хлопців. Також відомий блогер "спалив" нового обранця Мішель Андраде.