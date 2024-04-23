Alyona Alyona помітили з хлопцем — фото та подробиці

Alyona Alyona "спіймали" у супермаркеті із коханим — фото
Українці "спалили" українську співачку Alyona Alyona з коханим. Пара разом відвідувала будівельний гіпермаркет "Епіцентр".
Про це повідомляє скандальний блогер Богдан Беспалов.
Alyona Alyona помітили разом із коханим
Співачка раніше розповідала про те, що переїхала заради коханого із Києва до Прикарпаття. Зірка зізналася. що їй більше подобається жити у маленькому селі, ніж у місті.
Представниці України на Євробаченні-2024 приховує своє життя від публіки, однак українці "спалали" її з новим обранцем.
Інсайдерам Богдана Беспалова вдалося сфотографувати пару у будівельному супермаркеті "Епіцентр" в Івано-Франківській області. Закохані вже встигли обрати все необхідне та стояли в черзі на касу.
За інсайдерською інформацією, пара їхала знайомитися із майбутньою свекрухою і співачка дуже переживала з цього приводу.
"У місті Долина Івано-Франківської області в "Епіцентрі" випадково зустріли Альону Альону з її хлопцем. Із розмови вдалося почути, що вони їдуть додому на знайомство з його мамою. Артистка була трохи схвильована. Його батьки живуть десь в області, ніби у Вигоді", — йдеться у повідомленні.
На даний момент невідомо ім'я обранця зірки та чим він заробляє собі на життя. Виконавиця також поки ніяк не коментувала світлини.
Нагадаємо, ми писали раніше, що співачка здивувала українців сміливою фотосесією в компанії двох оголених хлопців. Також відомий блогер "спалив" нового обранця Мішель Андраде.
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