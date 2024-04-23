Alyona Alyona заметили с парнем — фото и подробности

Украинская певица Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинцы "спалили" украинскую певицу Alyona Alyona с любимым. Пара вместе посещала строительный гипермаркет "Эпицентр".

Об этом сообщает скандальный блогер Богдан Беспалов.

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Певица ранее рассказывала о том, что переехала ради любимого из Киева в Прикарпатье. Звезда призналась, что ей больше нравится жить в маленькой деревне, чем в городе.

Представительница Украины на Евровидении-2024 скрывает свою личную жизнь от публики, однако украинцы "спалили" ее с новым избранником.

Инсайдерам Богдана Беспалова удалось сфотографировать пару в строительном супермаркете "Эпицентр" в Ивано-Франковской области. Влюбленные уже успели выбрать все необходимое и стояли в очереди на кассу.

Украинская певица Alyona Alyona с парнем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Украинская певица Alyona Alyona с парнем. Фото: bespalovmedia.com.ua

Украинская певица Alyona Alyona с парнем. Фото: bespalovmedia.com.ua

По инсайдерской информации, пара ехала знакомиться с будущей свекровью и певица очень переживала по этому поводу.

"В городе Долина Ивано-Франковской области в "Эпицентре" случайно встретили Алену Алену с ее парнем. Из разговора удалось услышать, что они едут домой на знакомство с его мамой. Артистка была немного взволнована. Его родители живут где-то в области, словно в выгоде", — говорится в сообщении.

Сейчас неизвестно имя избранника звезды и чем он зарабатывает себе на жизнь. Исполнительница также пока никак не комментировала фотографии.

Напомним, мы писали ранее, что певица удивила украинцев смелой фотосессией в компании двух обнаженных парней. Также известный блогер "спалил" нового избранника Мишель Андраде.