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Alyona Alyona та Jerry Heil "розірвали" сцену Євробачення — реакція українців

8 травня 2024 00:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українці у захваті від виступу Alyona Alyona та Jerry Heil — реакції
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зараз у шведському місті Мальме проходить перший півфінал Євробачення 2024. Представниці України на пісенному конкурсі Alyona Alyona та Jerry Heil виступили п'ятими та викликали захоплення у земляків.

Виступ дівчат було опубліковано на YouTube-каналі Євробачення. 

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Реакція українців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024

Під час виступу Jerry Heil йшла ніби на гору, демонструючи труднощі, які долають українські жінки у розпал війни. Під час виконання пісні "Teresa & Maria" на фоні сцени миготіли яскраві вогні, які символізували життя українців, які щодня потерпають від атак росіян.

Після завершення виступу українок, тисячі шанувальників в залі відреагували гучними оплесками. Земляки Jerry Heil та Alyona Alyona також не забарилася із захопливими реакціям на спів дівчат.

Зокрема, виступ дівчат прокоментував нардеп Олексій Гончаренко та синоптик Наталка Діденко.

"Наші — найкрутіші! Дякуємо Таньо Муіньо за непервершену режисуру номера!", — написав політик.

"Класні наші дівчата, класний номер, дуже круто!", — прокоментувала виступ співачок Діденко.

Українці у захваті від виступу Alyona Alyona і Jerry Heil
Реакції українців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: скриншот YouTube 
Українці у захваті від виступу Alyona Alyona і Jerry Heil
Реакції українців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: скриншот YouTube 

Українці захоплюються талановитим виступом та постановкою Alyona Alyona і Jerry Heil.

"Потужний номер, крутий виступ!".

"Дівчата топчік! Таню".

"Агніще!!!! Таня геній! І бек шикарний, всі огріхи замазали, класна робота, молодці".

"Шикардос!!!!".

"Абсолютно! До мурах".

Коментарі українців
Коментарі українців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, букмеркери також ділились прогнозами щодо України.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалась за день до півфіналу Євробачення-2024.

Євробачення
Alyona Alyona
конкурс краси
Швеція
Україна
Jerry Heil
українські зірки
виступ
Євробачення-2024

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