Украинцы в восторге от выступления Alyona Alyona и Jerry Heil - реакции

Alyona Alyona и Jerry Heil "разорвали" сцену Евровидения — реакция украинцев
Сейчас в шведском городе Мальме проходит первый полуфинал Евровидения 2024 года. Представительницы Украины на песенном конкурсе Alyona Alyona и Jerry Heil выступили под пятыми и вызвали восторг у земляков.
Выступление девушек было опубликовано на YouTube-канале Евровидения.
Реакция украинцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024
Во время выступления Jerry Heil будто шла на гору, демонстрируя трудности, которые одолевают украинские женщины в разгар войны. Во время исполнения песни "Teresa & Maria" на фоне сцены мелькали яркие огни, символизирующие жизнь украинцев, ежедневно страдающих от атак россиян.
После завершения выступления украинок тысячи поклонников в зале отреагировали громкими аплодисментами. Земляки Jerry Heil и Alyona Alyona также не заставили ждать с восторженными реакциями на пение девушек.
В частности, выступление девушек прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко и синоптик Наталья Диденко.
"Наши — самые крутые! Спасибо Таньо Муиньо за непревзойденную режиссуру номера!", — написал политик.
"Классные наши девушки, классный номер, очень круто!", — прокомментировала выступление певиц Диденко.
Украинцы увлекаются талантливым выступлением и постановкой Alyona Alyona и Jerry Heil.
"Мощный номер, крутое выступление!".
"Девушки топчик! Таню".
"Агнище!!!! Таня гений! И бек шикарный, все огрехи замазали, классная работа, молодцы".
"Шикардос!!!!" .
"Абсолютно! До мурашек".
Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.
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