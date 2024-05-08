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Alyona Alyona и Jerry Heil "разорвали" сцену Евровидения — реакция украинцев

8 мая 2024 00:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украинцы в восторге от выступления Alyona Alyona и Jerry Heil - реакции
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сейчас в шведском городе Мальме проходит первый полуфинал Евровидения 2024 года. Представительницы Украины на песенном конкурсе Alyona Alyona и Jerry Heil выступили под пятыми и вызвали восторг у земляков.

Выступление девушек было опубликовано на YouTube-канале Евровидения.

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Реакция украинцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024

Во время выступления Jerry Heil будто шла на гору, демонстрируя трудности, которые одолевают украинские женщины в разгар войны. Во время исполнения песни "Teresa & Maria" на фоне сцены мелькали яркие огни, символизирующие жизнь украинцев, ежедневно страдающих от атак россиян.

После завершения выступления украинок тысячи поклонников в зале отреагировали громкими аплодисментами. Земляки Jerry Heil и Alyona Alyona также не заставили ждать с восторженными реакциями на пение девушек.

В частности, выступление девушек прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко и синоптик Наталья Диденко.

"Наши — самые крутые! Спасибо Таньо Муиньо за непревзойденную режиссуру номера!", — написал политик.

"Классные наши девушки, классный номер, очень круто!", — прокомментировала выступление певиц Диденко.

Украинцы в восторге от выступления Alyona Alyona и Jerry Heil
Реакции украинцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: скриншот YouTube
Украинцы в восторге от выступления Alyona Alyona и Jerry Heil
Реакции украинцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: скриншот YouTube

Украинцы увлекаются талантливым выступлением и постановкой Alyona Alyona и Jerry Heil.

"Мощный номер, крутое выступление!".

"Девушки топчик! Таню".

"Агнище!!!! Таня гений! И бек шикарный, все огрехи замазали, классная работа, молодцы".

"Шикардос!!!!" .

"Абсолютно! До мурашек".

Коментарі українців
Комментарии украинцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: скриншот Facebook

Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.

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