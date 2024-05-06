Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — відео

Співачка Alyona Alyona (Альона Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Напередодні першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024" учасники вийшли на сцену з репетиціями. Згодом вони виступлять у генеральному прогоні, який будуть оцінювати професійні журі на випадок форс-мажорів. Під час виступу українок з Alyona Alyona трапився неприємний інцидент.

Відповідне відео зняла головний редактор Новини. Live Олена Халік.

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Alyona Alyona впала на сцені Євробачення

Українки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли на сцену під п’ятим номером. Яна Шемаєва виконувала свою партію на скелі, водночас Альона Савраненко підіймалась сходами, але не втримала рівновагу та впала. Втім реперка швидко взяла себе в руки та продовжила виступ.

Ведуча влогів про "Євробачення" Анна Тульєва записала з Alyona Alyona відео вже після виступу та поцікавилась її станом.

"Все нормально. Один зламаний ніготь, подряпане коліно і трохи порваний костюм — ще нічого не значить. Я встала, пішла зачитала, якщо треба. Будь-яка українська жінка так би і зробила. Я встану і піду ще зачитаю, ще краще. Бо я вже маю досвід, як впасти та встати. Все нормально, дякую за турботу", — розповіла Alyona Alyona.

Alyona Alyona та Анна Тульєва. Скриншот: Instagram/anntulieva

Зазначимо, що під час першої репетиції Україна отримала одні з найгучніших овацій від представників преси, які перебували в арені. Це була технічна репетиція, яка не впливає на результати. Сьогодні ж, 6 травня, о 22:00 пройде генеральна репетиція першого півфіналу, на який прийдуть десять тисяч єврофанів.

Нагадаємо, раніше ми писали, яке місце Україні пророкують букмекери на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що думають конкурсанти "Євробачення" про пісню Alyona Alyona та Jerry Heil.