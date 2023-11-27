Alyona alyona в леопардовых лосинах показала свои интенсивные тренировки

Рэп-исполнительница Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona решила посвятить несколько месяцев своему здоровью. Звезда отказалась от активной концертной жизни и проходит медицинские тесты. Артистка перешла на правильное питание, а теперь поделилась с поклонниками своей спортивной тренировкой.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

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Alyona alyona взяла творческую паузу, чтобы заняться здоровьем. Звезда недавно рассказала, что находится в отношениях с парнем. Пара живет вместе. Артистка призналась, что теперь она счастлива. Сейчас у alyona больше свободного времени, поэтому она в сотрудничестве с тренером пересмотрела свою физическую активность. В расписании звезды теперь интенсивный спорт.

"Сегодня хочу показать вам часть своей тренировки! Я занимаюсь с тренерами дистанционно, и все тренировки у нас очень интенсивные, и разминка не исключение. Однако сегодня в тренировку я еще добавила некоторые дополнительные детали", — говорит alyona alyona.

Звезда показала гантели и свои тренировки в леопардовых лосинах под энергичную музыку.

Ранее артистка рассказала, что она иногда умеет контролировать порцию пищи, уделяет время телу и духу, не переедает и в гармонии с телом. Но многие годы яркие эмоции у нее всегда ассоциируются с едой. По словам alyona alyona, 125 килограммов — ее стабильный предельный вес лет с 18. Поэтому ей нужен этот месяц на терапию, на работу с собой, своим питанием и своим Я.

Напомним, alyona alyona рассказала о творческой паузе.

Ранее alyona alyona рассказала, как близкие в детстве булили ее из-за лишнего веса.