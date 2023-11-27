Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Alyona alyona в леопардовых лосинах показала свои интенсивные тренировки arrow

Alyona alyona в леопардовых лосинах показала свои интенсивные тренировки

27 ноября 2023 19:51
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Alyona alyona в леопардовых лосинах показала свои интенсивные тренировки
Рэп-исполнительница Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рэп-исполнительница alyona alyona решила посвятить несколько месяцев своему здоровью. Звезда отказалась от активной концертной жизни и проходит медицинские тесты. Артистка перешла на правильное питание, а теперь поделилась с поклонниками своей спортивной тренировкой.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

Читайте также:

Аlyona alyona показала спортивные будни

Alyona alyona взяла творческую паузу, чтобы заняться здоровьем. Звезда недавно рассказала, что находится в отношениях с парнем. Пара живет вместе. Артистка призналась, что теперь она счастлива. Сейчас у alyona больше свободного времени, поэтому она в сотрудничестве с тренером пересмотрела свою физическую активность. В расписании звезды теперь интенсивный спорт.

 

"Сегодня хочу показать вам часть своей тренировки! Я занимаюсь с тренерами дистанционно, и все тренировки у нас очень интенсивные, и разминка не исключение. Однако сегодня в тренировку я еще добавила некоторые дополнительные детали", — говорит alyona alyona.

Звезда показала гантели и свои тренировки в леопардовых лосинах под энергичную музыку.

Ранее артистка рассказала, что она иногда умеет контролировать порцию пищи, уделяет время телу и духу, не переедает и в гармонии с телом. Но многие годы яркие эмоции у нее всегда ассоциируются с едой. По словам alyona alyona, 125 килограммов — ее стабильный предельный вес лет с 18. Поэтому ей нужен этот месяц на терапию, на работу с собой, своим питанием и своим Я.

Напомним, alyona alyona рассказала о творческой паузе.

Ранее alyona alyona рассказала, как близкие в детстве булили ее из-за лишнего веса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме