Alyona Alyona відсвяткувала день народження разом з військовими — фото

Українська реперша Alyona Alyona з військовими та волонтерами. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка Alyona Alyona відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилось 33 роки, і цей день вона провела разом з військовими.

Про це розповіла в Instagram.

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Alyona Alyona виповнилось 33 роки

Представниця України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona вирішила відзначити свій день народження на фронті. Вона приїхала до військових та заспівала для них.

"Символічно цього року я приїхала святкувати до військових на фронті й співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм! В цьому дописі я б хотіла подякувати вам за всі ваші привітання, які я сьогодні отримую. Я безмежно вдячна за всі-всі теплі слова у свою адресу! Безцінно мати таких шанувальників, рідних, друзів, знайомих, колег", — написала зірка.

Втім, найкращим подарунком вважає донат на збір, який спрямований на закупівлю засобів РЕБ.

Українська реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, реперка розповіла про унікальні прикраси, які створили спеціально для її виступу на Євробаченні-2024. Також вона різко висловилась про переможця конкурсу та хейт навколо нього.