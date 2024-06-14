Alyona Alyona отпраздновала день рождения вместе с военными.

Alyona Alyona отмечает день рождения на фронте
Украинская реперша Alyona Alyona отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 33 года, и этот день она провела вместе с военными.
Об этом рассказала в Instagram.
Alyona Alyona исполнилось 33 года
Представитель Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona решила отметить свой день рождения на фронте. Она приехала к военным и спела для них.
"Символично в этом году я приехала праздновать к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им! В этом сообщении я бы хотела поблагодарить вас за все ваши поздравления, которые я сегодня получаю. Я безгранично благодарна за все-все теплые слова в свой адрес! Бесценно иметь таких поклонников, родных, друзей, знакомых, коллег", — написала звезда.
Впрочем, лучшим подарком считает донат на сбор, направленный на закупку средств РЭБ.
Напомним, реперша рассказала об уникальных украшениях, которые создали специально для ее выступления на Евровидении-2024. Также она резко высказалась о победителе конкурса и хейте вокруг него.
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