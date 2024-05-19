Alyona Alyona засудила українців, які накинулися на Nemo — відео

Співачка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Минулої суботи, 11 травня, у шведському Мальме обрали переможця Євробачення-2024, яким став представник Швейцарії Nemo. Багато українців не оцінили вибір глядачів та журі з Європи й почали принижувати співака через його гендерну приналежність. Реперка Alyona Alyona, яка представляла Україну на конкурсі, заступилася за артиста.

Про це вона заявила в програмі Ближче до зірок.

Читайте також:

Alyona Alyona засудила хейт українців у бік переможця Євробачення-2024

Повне ім'я переможця Євробачення-2024 — Немо Меттлер. У 2023 році співак відкрито оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив називати його "вони". Зазвичай термін "небінарність" використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.

Завдяки композиції, яку він заспівав на конкурсі під назвою The Code, він заявив усьому світу про свою небінарну ідентичність та представив світу ЛГБТ+ спільноту.

Багато українців почали писати принизливі коментарі у бік Nemo та заявили, що людина із нетрадиційною сексуальною орієнтацією не має права не то що на перемогу, а й навіть на участь у Євробаченні.

Коментарі під виступом Nemo на Євробаченні. Фото: скриншот Instagram

Реперка Alyona Alyona відверто заявила, що їй соромно за тих українців, які відкрито принижують Nemo лише за його гендерну приналежність. Зірка вважає, що співак має відмінний голос та заслуговує на перемогу.

"Трошки соромно за те, як багато українців пішли обговорювати його орієнтацію, те, як він себе позиціонує. Насправді не він, а вони. Якби всі ці українці закрили очі й просто послухали б, як вони співають, то зрозуміло, що людина, яка стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і немає ні однієї похибки у диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу. Плюс чотири октави й дуже гарна пісня, яка також має й оперу і реп", — зазначила Alyona Alyona.

Під час репетицій та пре-паті Єробачення-2024 Nemo потоваришував з Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони проводили багато часу разом. і наші дівчата пригощали співака українськими солодощами Roshen.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова оцінила виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що Jerry Heil та Alyona Alyona презентували кліп на нову пісню.