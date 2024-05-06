Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — видео

Певица Alyona Alyona (Алена Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official

В преддверии первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2024" участники вышли на сцену с репетициями. Впоследствии они выступят в генеральном прогоне, который будут оценивать профессиональные жюри в случае форс-мажоров. Во время выступления украинок с Alyona Alyona произошел неприятный инцидент.

Соответствующее видео сняла главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Читайте также:

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения

Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil вышли на сцену под пятым номером. Яна Шемаева исполняла свою партию на скале, а Алена Савраненко поднималась по лестнице, но не удержала равновесие и упала. Впрочем, рэпер быстро взяла себя в руки и продолжила выступление.

Ведущая влогов про "Евровидение" Анна Тульева записала с Alyona Alyona видео уже после выступления и поинтересовалась, какое у нее состояние.

"Все нормально. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм еще ничего не значат. Я встала, пошла зачитала, если надо. Любая украинская женщина так бы и сделала. Я встану и пойду еще зачитаю, еще лучше. Так как у меня уже есть опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за беспокойство", — рассказала Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Анна Тульева. Скриншот: Instagram/anntulieva

Отметим, что во время первой репетиции Украина получила одни из самых громких оваций от представителей прессы, находившихся в арене. Это была техническая репетиция, не влияющая на результаты. Сегодня же, 6 мая, в 22:00 пройдет генеральная репетиция первого полуфинала, на который придут десять тысяч еврофанов.

Напомним, ранее мы писали, какое место Украине прочат букмекеры на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что думают конкурсанты "Евровидения" о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.