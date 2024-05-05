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Що думають конкурсанти Євробачення про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil — відео

5 травня 2024 21:53
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Олена Халік
Олена Халік
Головна редакторка
Що думають конкурсанти Євробачення про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil — відео
Представниця Албанії на Євробаченні-2024 Беса. Фото: Новини.LIVE
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Олена Халік
Олена Халік
Головна редакторка

Зірки на Євробаченні-2024 масово підтримують представниць України. Вони вже вивчили напам'ять конкурсну пісню "Teresa & Maria" і вважають її чудовою.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі з Мальме. 

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Конкурсанти пісенного конкурсу Євробачення-2024 вже пройшлись бірюзовим хідником. Стильно вбрані, з яскравим макіяжем і неймовірним найстроєм вони поділились своїми думками про конкурсну пісню України — "Teresa & Maria".

"Дуже-дуже потужна. Я її слухала чимало разів. Ми любимо Україну. Так, немов брата або сестру. Я весь час чую про Україну і відчуваю гордість за вас", — розповіла співачка з Сакартвело Нуца Бузаладзе.

Представниця Сакартвело Нуца Бузаладзе. Фото:
Представниця Сакартвело Нуца Бузаладзе. Фото: Новини.LIVE

Представники Норвегії рок-гурт Gåte дуже вражені номером alyona alyona & Jerry Heil. Коли вони переглянули його на репетиції, у них на очах з'явилися сльози.

"Коли вона піднімається на гору — це дивовижно. Це викликає сльози і дійсно сильно", — поділились емоціями участники гурту Gåte.

Представники Норвегії рок-гурт Gåt. Фото: Новини.LIVE
Представники Норвегії рок-гурт Gåt. Фото: Новини.LIVE

Практично всі участники конкурсу змогли заспівати укранську пісню "Teresa & Maria". Вони вважають її потужною і дуже щирою. Чимало зірок підтримують Україну і відверто висловлюють свою повагу і любов.

Нагадаємо, alyona alyona & Jerry Heil розповіли свої враження від відкриття Євробачення-2024. Також ми показували, що цікавого відбувається за лаштунками конкурсу.

Євробачення
українці
Alyona Alyona
Jerry Heil
співак
закордонні зірки
конкурс

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