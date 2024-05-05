Що думають конкурсанти Євробачення про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil — відео
Зірки на Євробаченні-2024 масово підтримують представниць України. Вони вже вивчили напам'ять конкурсну пісню "Teresa & Maria" і вважають її чудовою.
Редакція Новини.LIVE розповідає деталі з Мальме.
Розпочалось відкриття Євробачення-2024 у Мальме
Конкурсанти пісенного конкурсу Євробачення-2024 вже пройшлись бірюзовим хідником. Стильно вбрані, з яскравим макіяжем і неймовірним найстроєм вони поділились своїми думками про конкурсну пісню України — "Teresa & Maria".
"Дуже-дуже потужна. Я її слухала чимало разів. Ми любимо Україну. Так, немов брата або сестру. Я весь час чую про Україну і відчуваю гордість за вас", — розповіла співачка з Сакартвело Нуца Бузаладзе.
Представники Норвегії рок-гурт Gåte дуже вражені номером alyona alyona & Jerry Heil. Коли вони переглянули його на репетиції, у них на очах з'явилися сльози.
"Коли вона піднімається на гору — це дивовижно. Це викликає сльози і дійсно сильно", — поділились емоціями участники гурту Gåte.
Практично всі участники конкурсу змогли заспівати укранську пісню "Teresa & Maria". Вони вважають її потужною і дуже щирою. Чимало зірок підтримують Україну і відверто висловлюють свою повагу і любов.
Нагадаємо, alyona alyona & Jerry Heil розповіли свої враження від відкриття Євробачення-2024. Також ми показували, що цікавого відбувається за лаштунками конкурсу.
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